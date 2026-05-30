Hallaron muerta a Agostina Vega en un descampado de Córdoba

La investigación sostiene que el hombre de 32 años tuvo contacto con Agostina el sábado 23 de mayo. Según la reconstrucción realizada por la Justicia, Barrelier le habría pagado un remís para que fuera hasta su casa, ubicada en el barrio Cofico.

Los investigadores creen que la adolescente acudió al lugar porque el sospechoso le habría prometido un regalo para su madre. La joven confiaba en él porque había mantenido una relación sentimental con su mamá tiempo atrás.

La última imagen de Agostina con vida

Una cámara de seguridad registró esa misma noche a Barrelier ingresando a su vivienda junto a Agostina. Esa grabación constituye la última imagen conocida de la adolescente con vida.

A partir de ese momento comienza el tramo más oscuro de la investigación. Los investigadores sospechan que dentro de la casa podría haber habido otras personas y trabajan para reconstruir qué ocurrió durante las horas posteriores.

Una de las hipótesis que cobra más fuerza es que la menor habría sido víctima de un abuso sexual seguido de una agresión fatal. Sin embargo, las circunstancias exactas aún son materia de investigación y dependerán de las pericias y los resultados forenses.

Agostina lugar El lugar donde aparecieron los restos del cuerpo de Agostina Vega. (Foto: captura A24)

El dato que complicó al principal sospechoso

Uno de los elementos más relevantes para la causa es que ninguna cámara de seguridad registró a Agostina saliendo de la vivienda. En cambio, sí existen registros del acusado abandonando el domicilio en distintas oportunidades.

Según trascendió, entre el sábado y el lunes Barrelier intentó conseguir dinero y un vehículo de manera insistente. Finalmente obtuvo un Ford Ka negro que, de acuerdo con la hipótesis judicial, habría utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente.

El automóvil habría sido prestado por una mujer cercana al acusado, quien, según los investigadores, desconocía lo que estaba ocurriendo y habría sido engañada respecto de los motivos por los cuales le solicitaron el vehículo.

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Las cámaras y el recorrido que siguió el acusado

Las imágenes incorporadas al expediente muestran al sospechoso regresando a su casa al volante del Ford Ka. Luego, las cámaras registraron movimientos llamativos: el hombre entra y sale de la vivienda varias veces cargando recipientes que fueron descritos como baldes o tachos.

Minutos después volvió a subir al auto y se dirigió hacia la zona de Ampliación Ferreyra. Aunque en ese sector no existen cámaras de seguridad que permitan reconstruir todo el recorrido, los investigadores lograron ubicarlo gracias a registros fílmicos cercanos y al análisis de las antenas de telefonía celular.

Los datos obtenidos revelaron que el teléfono del acusado impactó en la zona donde finalmente fue hallada Agostina. Además, una cámara ubicada en uno de los accesos captó el momento en que ingresó al sector y, aproximadamente una hora después, registró su salida.

Qué espera ahora la Justicia

Con el hallazgo del cuerpo, la investigación entra en una nueva etapa. Los peritajes forenses serán clave para determinar la causa de muerte y establecer qué ocurrió durante las horas en las que Agostina permaneció desaparecida.

Claudio Barrelier continúa detenido y es señalado como el principal sospechoso en una causa que conmociona a Córdoba y mantiene en vilo a toda la comunidad.