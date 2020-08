Reunión en Olivos: el Consejo Agroindustrial le presenta esta tarde su plan de desarrollo a Alberto Fernández

Alberto Fernández recibe esta tarde al Consejo Agroindustrial

Después de reunirse la semana pasada con la Vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, ahora el recientemente conformado Consejo Agroindustrial Argentino se verá las caras con el presidente Alberto Fernández.

El encuentro será esta tarde a las 18 hs. en la residencia de Olivos, y contará con la presencia de José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), designado vocero de la entidad, que estará acompañado de otras autoridades sectoriales como Gustavo Idígoras, Presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales(CIARA-CEC) y Roberto Domenech, Presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).

También participará el Coordinador de la Mesa de Ganados y Carnes, Dardo Chiesa y, según dicen por el pedido expreso del Presidente, habrá presencia femenina por la presencia de Patricia Calderón, de la Federación Olivícola Argentina.

El Consejo Agroindustrial se presentó el mes pasado, producto de la unión de 42 entidades, con un plan para generar 700.000 puestos de trabajo y apostar por la reactivación económica post pandemia.

Además de los puestos de trabajo, la iniciativa busca alcanzar los U$S 100 mil millones anuales de exportación, desde los U$S 65 mil millones actuales, sin descuidar el entorno ambiental en el que desenvuelve la agroindustria.

"Lo que se pretende es trabajar de una vez por todas en un proyecto, encontrar un marco legislativo regulatorio de crecimiento y que se haga por consenso. Esto no es un foro de discusión, es un grupo de entidades que comenzó siendo 34, hoy somos 42, y hay para sumar algunas más, que lo único que intenta es trabajar bajo proyecto. No nos interesa la parte gremial o representar discusiones coyunturales", destacó Martins días atrás, en declaraciones a La Red Rural (AM 910 Radio La Red).

La recepción por parte del Gobierno hacia este grupo de entidades, viene siendo positiva, ya que antes de la ex-presidente se habían reunido con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y con los ministros de Agricultura Luis Basterra, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Transporte, Mario Meoni.

También, mantuvieron encuentras con los gobernadores de Santa Fe y de Entre Ríos, Omar Perotti y Gustavo Bordet, respectivamente, entre otros.

La entidad está conformada por las Bolsas de Cereales y Comercio de todo el país, la Mesa de Ganados y Carnes, las cadenas de cultivos, los exportadores de granos y subproductos industrializados, y entidades gremiales como Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria Argentina, entre otras.