Alberto Fernández habló de las retenciones, la denuncia de López Murphy y volvió a apelar a "la guerra"

Ricardo López Murphy.jpg Por el aumento de las retenciones, López Murphy denunció penalmente a Alberto Fernández.

Con el mismo hilo discursivo se refirió a la suba de retenciones a la harina y aceite de soja, con lo cual el Gobierno espera una recaudación millonaria en dólares con el fin de darle sustento al flamante “Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino”, y menguar las subas de precios de los derivados alimenticios en dicha cadena. Derivados que mayoritariamente están en la mesa de los consumidores.

"Hay cuestionamientos de tipo legal sobre las capacidades que tenemos de subir las retenciones. Subimos dos puntos las retenciones a productos derivados de la soja, lo que significó que entre diez empresas tengan que darle al Estado u$s 350 millones para sostener el precio del trigo. Es una medida progresiva en términos impositivos porque son las diez cerealeras más importantes del país”, ponderó Fernández.

La denuncia contra Alberto Fernández

"Acabo de denunciar penalmente al Presidente por su atropello a la Constitución Nacional. La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Soy Diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder", comunicó en la tarde del lunes el diputado López Murphy.

“La calidad de nuestra democracia, vapuleada desde hace algunos años por Gobiernos que detentan un poder ilimitado, sin frenos ni contrapesos, debe comenzar a sanearse a partir de la reivindicación inexcusable de la vigencia del Estado de derecho”, sostiene uno de los pasajes de la denuncia que presentó en la Justicia, y que recayó en el juzgado federal N°7, al mando del juez Sebastián Casanello. La Fiscal a cargo será Alejandra Mangano.

Por eso Alberto Fernández habló sobre la acusación que recibió: “López Murphy me denunció por abuso de poder. No fue el agro, no fue el campo, no fue la Mesa de Enlace. Fue López Murphy. Esto es para que los argentinos entiendan cómo es la guerra y quién está de cada lado".

En ese marco, el Presidente también mandó un mensaje hacia el interior del Frente de Todos: "no podemos darnos el lujo de desunirnos".

Soja silos campo trigo maíz (telám) La suba de retenciones a productos de la soja busca contener precios en el trigo.

El mismo idioma: del “otro lado” también hablaron de guerra

En el bloque más importante de la oposición, Juntos por el Cambio, el apoyo a los reclamos del campo que se dieron a lo largo de los últimos días fue constante. En ese marco, el lunes en Entre Ríos se dieron manifestaciones en Ceibas y Gualeguaychú, en las cuales participó el senador Alfredo De Angeli.

“Ante cualquier aumento de impuestos, el campo está alerta. Porque si hubiese querido igualarlos (en relación a las retenciones a los granos y a las retenciones a los subproductos derivados tras la industrialización), hubiese bajado a los exportadores. Pero lo único que hizo fue aumentar. ¿Entonces qué dice el campo? Así como aumentan las retenciones a la industria o a la exportación de harina o aceite, nos pueden aumentar a nosotros”, graficó en un mano a mano con A24.

denuncia lopez murphy alberto.jpg La denuncia de Ricardo López Murphy contra el Presidente de la Nación.

“Nosotros no somos formadores de precio, si nos hubiesen querido ayudar hubieran bajado las retenciones. Hay mucha desconfianza de parte de los productores, y esta movilización dice “no más impuestos”, venimos siendo el pato de la boda desde hace muchísimos años”, remarcó.

Y recordó: “Es lamentable que tengamos que estar haciendo esto de nuevo”, aseguró el dirigente entrerriano, en referencia a los sucesos de 2008 que lo hicieron protagonista y lo impulsaron al Congreso de la Nación posteriormente. Además de la relevancia que habían cobrado los dirigentes de la Mesa de Enlace, su figura fue la más popular entre el agro por aquellos días.

“Acá el campo está diciendo: si quieren guerra, guerra van a tener, eso está claro”, advirtió. Luego reafirmó su mensaje y pero aclaró: “Yo no se la duplico (al Gobierno). Eso acá los productores lo están diciendo. Si convocás a un productor ahora, te lo va a decir. Lo dijo el presidente de la Rural de Gualeguaychú”, sostuvo.