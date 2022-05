"Como peronista quiero que la gente coma carne": las frases de Julián Domínguez, quien también opinó sobre la interna del Gobierno

Además analizó el denominado “corrimiento de la frontera agrícola”. “Pese a ese fenómeno en los últimos 15 años se ha mantenido el stock ganadero”, indicó y anunció que otro de los objetivos para este año será implementar las Buenas Prácticas Ganaderas, un sistema de certificaciones a los productores que ya corren para la agricultura de varias provincias.

Ganaderia.jpg La ganadería, tanto en carne como en leche, mantiene un stock bovino que se mantiene similar desde hace décadas.

“Comenzamos a desarrollar un convenio con la Provincia de La Pampa, en el denominado “modelo de carnes pampeanas”, respetando el medio ambiente, porque creemos que la ganadería es parte de la solución y no del problema”, sostuvo en la conferencia de prensa realizada este miércoles de la cual participó este medio.

Los primeros pasos del Plan GanAr

Otro de los que participó fue el secretario de Agricultura Matías Lestani, quien advirtió “dos ratios principales” en el GanAr: la relación ternero–vientre y el incremento del peso de faena.

“Por año unas 426.000 bocas se incorporan al consumo de carnes en la Argentina. Y tiene que haber relación directa con los volúmenes que queremos incrementar (de producción de carne) porque si mantuviéramos los niveles de consumo que teníamos hasta 2015, para 2032 ya no tendríamos saldo exportable de carne”, comparó.

Asado de obra Pese a que el stock vacuno se mantiene, en el Gobierno advierten por el alza en la demanda de carne. A pesar de los precios.

Y agregó: “Esto es algo más que un plan, es una política de Estado ganadera y debe permanecer en el tiempo”.

Por su parte, José María Romero, subsecretario de Ganadería y Producción animal disparó: “Es un problema serio de la Argentina el peso de faena. Debe trabajarlo toda la cadena, e incluso el consumidor”.

“El año pasado la Argentina logró aumentarlo en 4 kilos, de 226 kilos a 230. Un peso excesivamente bajo. Y el consumidor tiene un hábito de consumir animales livianos. En el 2020 se faenaron 8 millones de cabezas destinadas al consumo interno, en 2021 7 millones de cabezas. El peso de la res fue de 220 kilos en 2020 y 211 en 2021”, explicó y comparó: “Hoy Uruguay faena con 259 kilos de promedio y Brasil con 269. Australia con 369. Hay que pensar en mercados como Uruguay o Brasil”.

En el Ministerio entienden que aumentarle 4 kilos a cada animal arroja un saldo extra de 320.000 toneladas de carne. “Un aumento del 10% de la disponibilidad de producto en el mercado. Es necesario que el consumidor lo comprenda porque un animal excesivamente joven no tiene nada que ver con la terneza”, señaló, apuntando al gusto de los argentinos, que prefieren cortes de tamaño chico.

Conferecia de prensa Julian Dominguez.jpg Julián Domínguez cargó contra los frigoríficos y los acusó de querer "jorobar a los productores". (Foto: MAGyP)

El troceo: ¿Cuándo sale a la cancha?

Según informaron las autoridades, hasta el momento al menos 6.000 productores solicitaron los créditos pertenecientes al Plan GanAr, que ofrece el Banco Nación y otros bancos provinciales, como el BAPRO en Buenos Aires, pero también el BICE.

Y en otra variable del plan, apuntada a las mejoras en los frigoríficos, el ministerio reveló que al menos unas 230 plantas (dentro de un universo de casi 300) en todo el país ya pidieron asesoramiento y financiamiento para el cambio de la distribución por media res al “troceo”, una metodología que no permitirá el traslado de piezas de carne y huesos superiores a los 32 kilos.

foto media res.jpg El adiós a la media res: el Gobierno anunció que el 1 de noviembre estará prohibida en todo el país.

Luego de la conferencia A24.com Agro habló con el subsecretario de Ganadería y Producción Animal, quien le puso ultimátum a la media res: “a partir del 1 de noviembre no estará permitida la salida de medias reses desde cualquier frigorífico con destino al consumo interno”.

Romero remarcó que la implementación del troceo “desnudó la falta de frío en los frigoríficos”, quienes al distribuir en media res evitaban la conservación del producto, el cual hoy es despostado -y refrigerado- por el carnicero.

“Esto es un logro de los trabajadores de la industria cárnica, quienes a partir del 1 de noviembre podrán iniciar acciones contra los establecimientos que sigan distribuyendo la media res”, advirtió el funcionario.

“No podemos implementarlo en algunas provincias sí y en otras no: necesitamos que sea en todo el país, porque de hacerlo de manera dispar se podría incurrir en deslealtades comerciales dependiendo cada región”, sumó Domínguez.

Carne “peronista”: la visión de Domínguez y su frase a la interna del Gobierno

En su alocución, el ministro cargó contra los frigoríficos exportadores y los culpó de “querer jorobar a los productores”.

“Vamos a tratar de querernos un poco los argentinos. El primer trimestre se exportaron 224.000 toneladas, vamos a exportar todo lo que nuestra capacidad productiva nos permita. Se vende todo lo que se puede vender. Lo que no vamos a vender son las madres, seríamos suicidas e irresponsables, la centralidad de este Ministerio va a estar puesta siempre en el productor”, sostuvo.

Y cargó: “Si dijimos “el que no contribuye al mercado interno no exporta” es porque tenemos una visión humanista, una visión social. Queremos que sea ganar-ganar y que haya condiciones de previsibilidad. Pero no somos los liberales que lo hacemos a expensas del hambre de la gente o lo hacemos sin que nos importe eso. Tenemos una visión holística”.

Carne en carniceria La carne y sus precios en el mostrador, un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno.

“Como ministro peronista quiero que la gente coma carne, forma parte de la tradición y de la cultura de nuestro país”, sostuvo. Además se hizo un tiempo para dejar una frase sobre la durísima interna pública que vive el Frente de Todos. “La interna la discutimos en la unidad básica. Ahora somos Gobierno, tenemos que gobernar, déjalo para otros", le respondió a un periodista que le consultó sobre la disputa entre "Albertistas" y "Cristinistas".

"Yo no le tengo que dar ninguna confianza al Presidente, él me la tiene que dar a mí que soy un servidor publico”, agregó.

Y concluyó: “El animal representa mucho más que una operación comercial para el productor chico y mediano, que hoy es el 70% de la masa de productores. Eso de las “restricciones a las exportaciones” es un argumento de los frigoríficos: la Argentina puede exportar todo lo que se puede exportar, y pongo el acento en esto porque hay una confusión permanente de los negocios del mercado. Los argentinos no podemos ser tan zonzos”.