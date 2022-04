Diana Mondino sobre el manejo de la economía: "Hay ministro, pero las funciones están desparramadas en cinco ministerios"

Y agregó: “Pero en el agro no te hace falta un ministro. Que se vayan a su casa y no joroben, que no pongan más regulaciones. Que saquen todas. Sin ministerio vamos a estar mejor”.

“En Salud hay uno, y ya vimos lo que pasó” afirmó la economista cordobesa en diálogo con La Red Rural (AM 910).

Mondino expresó que el Estado requiere de un Ministerio de Economía que “recaude razonablemente planteando los incentivos”.

“Según el tipo de impuesto que ponés es la cosa que afectás. Y si vos querés desarrollo tenés que dejar de afectar el desarrollo. No es por el gasto público que te desarrollás. El gasto está para hacer Seguridad, Defensa, Justicia y caminos”, expresó.

Diana Mondino.jpeg Mondino opinó sobre los alcances del actual Ministerio de Economía.

La economía que viene para el campo

“En el primer trimestre los gastos aumentaron casi 20% más que los ingresos. Y si ya venías regulando mal, los gastos aumentaron más que los ingresos. Empeoraste. A pesar de que desde el lado de los sectores externos hubo una mejora de precios”, afirmó Mondino.

Y agregó: “Tuvimos el anuncio de los $250.000 millones en un bono para algunas personas. Anuncios de un impuesto que tiene carácter muy particular, como el de la “renta extraordinaria. Pero son medidas que contribuyen muy poco a reducir la inflación”.

“¿Por qué habrías de crecer si hay más impuestos?”, se preguntó.

“No solo porque te quita el incentivo, sino porque te quita plata. Porque pagando más impuestos es difícil que tengas con qué crecer. Para reducir el efecto brutal de tanta emisión y el Banco Central es plenamente consciente de esto. Ha modificado la tasa de interés dos veces en el ultimo mes. Hoy la tasa de interés esta arriba del 45%”, expuso.

“Van a acelerar un cachito la devaluación del dólar, que es imprescindible que lo hagan, y aplaudo. Es doloroso pero hay que ir haciéndolo y ojalá que sea de a poquito y no con un salto. Es una situación muy compleja y entonces han empezado a hacerlo con bastante elegancia. Pero también es un aumento de costos”, indicó Mondino.

Y sostuvo que la situación “es dificilísima”.

“Yo admiro al presidente del Banco Central y le tengo una lástima terrible porque está navegando realmente en aguas muy turbulentas. Y hasta ahora sorprendentemente bien. Porque no es fácil la cantidad de equilibrios que tiene que estar tomando. Con resultados que no son buenos, pero si no hiciera lo que está haciendo la cosa seria aún peor”, afirmó.

Y concluyó: “Pero acá estamos teniendo un problema de que los otros ministros gastan plata y al mismo tiempo que la generan están generando cada vez mas un discurso inapropiado. Que los intendentes salgan a controlar precios, que “los empresarios son angurrientos”, que “el Estado es el que tiene que generar el crecimiento”. Son todos mensajes que lo único que hacen es antagonizar a unos con otros.