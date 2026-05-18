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Maxi López logró reunir a Daniela Christiansson con todos sus hijos en Argentina: el video

El exfutbolista Maxi López mostró el esperado reencuentro de Valentino, Constantino y Benedicto con Elle y Lando tras la llegada definitiva de Daniela Christiansson al país.

18 may 2026, 13:03
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Maxi López logró reunir a Daniela Christiansson con todos sus hijos en Argentina: el video
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Maxi López logró reunir a Daniela Christiansson con todos sus hijos en Argentina: el video

La emoción de Maxi López fue total este fin de semana luego de concretar un esperado reencuentro familiar en la Argentina. El exfutbolista mostró en sus redes sociales la llegada de su esposa, Daniela Christiansson, junto a sus hijos Elle y Lando, quienes se instalarán definitivamente en el país.

A través de un tierno video publicado en Instagram, Maxi dejó ver la felicidad del momento al mostrar a Valentino, Constantino y Benedicto compartiendo juegos con su hermanita menor en el patio de la casa familiar.

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Mientras sonaba la canción “Baby Shark”, los chicos se entretuvieron con el clásico juego de la silla y protagonizaron una escena cargada de ternura y risas. Cuando la música se frenó, la pequeña Elle corrió rápidamente hacia el asiento en medio de los festejos y carcajadas de sus hermanos.

“Finalmente todos juntos”, escribió Maxi López sobre la grabación, reflejando la alegría que le provocó volver a reunir a toda su familia bajo el mismo techo.

Por su parte, Daniela Christiansson también replicó las imágenes en sus historias de Instagram y acompañó el posteo con varios corazones rojos, dejando en evidencia la felicidad que atraviesa la pareja en esta nueva etapa en la Argentina.

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