Maxi López logró reunir a Daniela Christiansson con todos sus hijos en Argentina: el video

Por su parte, Daniela Christiansson también replicó las imágenes en sus historias de Instagram y acompañó el posteo con varios corazones rojos, dejando en evidencia la felicidad que atraviesa la pareja en esta nueva etapa en la Argentina.

Embed - Primicias Ya on Instagram: "FELICIDAD: La emoción de Maxi López al reunir a todos sus hijos en la Argentina El exfutbolista mostró el esperado reencuentro de Valentino, Constantino y Benedicto con Elle y Lando tras la llegada definitiva de Daniela Christiansson al país. “Finalmente todos juntos”, expresó con felicidad. #maxilopez #hijos #familia #redes #amor" View this post on Instagram