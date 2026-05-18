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ASTROLOGÍA

Horóscopo semanal: qué le depara a tu signo del 18 al 22 de mayo con la Luna transitando hacia Géminis

La semana arranca con una necesidad de estabilidad que se transformará en pura comunicación a medida que avancen los días. Descubrí el mapa astral de tu signo.

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El Sol se despide de Tauro esta semana dejando lecciones de orden

El Sol se despide de Tauro esta semana dejando lecciones de orden, valor y paciencia. Foto: Horóscopo.

Comenzamos la semana del 18 al 22 de mayo de 2026 y el cielo nos propone una transición fascinante. El Sol transita sus últimos días por el signo de Tauro, lo que nos empuja a cerrar temas económicos pendientes y a buscar seguridad. Sin embargo, la Luna se moverá rápidamente por el zodíaco, ingresando a Géminis a mitad de semana, lo que encenderá las líneas de comunicación, los teléfonos, los mails y el debate de ideas. Será una semana que empieza lenta pero que termina a mil por hora.

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El Mono de Agua aporta la astucia y la rapidez mental necesarias para destrabar asuntos pendientes este jueves. Foto: Horóscopo chino.

Este fenómeno astrológico actual es ideal para quienes necesitan destrabar negociaciones que venían congeladas a principios de mes. Mientras Tauro nos da la paciencia para estructurar las bases, el aire de Géminis nos traerá las palabras justas para convencer a socios, jefes o clientes. Es una semana de "sembrar con el cuerpo y cosechar con la mente". El desafío será mantener el enfoque y no dispersar la energía en diez canales diferentes cuando el clima mental se ponga eléctrico hacia el jueves.

Horóscopo y las predicciones signo por signo: del 18 al 22 de mayo

Para Aries, la semana te pide que uses tu inteligencia verbal; vas a destrabar un conflicto vecinal o de hermanos. Tauro, el Sol se despide de tu signo dejándote una gran claridad sobre tus recursos; aprovechá para ordenar tus gastos. Géminis, te preparás para tu temporada; hacia el jueves vas a sentir un subidón de energía e ideas brillantes. Cáncer, es una semana de balances internos; no te exijas estar al 100% en lo social.

Para Leo, tus proyectos colectivos y amigos serán la clave del éxito estos días; colaborá y ganarás. Virgo, el foco está en tu sector profesional; una charla importante a mitad de semana definirá tu rumbo para junio. Libra, sentís un deseo profundo de expandir tus horizontes; excelente semana para planificar estudios o viajes. Escorpio, la intuición financiera está afiladísima; prestale atención a un negocio que surge entre las sombras.

Para Sagitario, tus relaciones uno a uno (pareja o socios) requieren diálogo honesto; escuchá antes de responder. Capricornio, tu rutina laboral y de salud te pide orden; no descuides tu alimentación por el trabajo. Acuario, la creatividad y el romance se encienden a partir del miércoles; animate a mostrar tu talento. Finalmente, Piscis, el hogar y la familia demandarán tu atención; un buen momento para ordenar tu espacio íntimo.

Cómo surfear la marea semanal

Mi consejo para estos días es que dividas la semana en dos partes. Lunes y martes usalos para el trabajo duro, los números y las tareas que requieran perseverancia. Miércoles, jueves y viernes usalos para las reuniones, la creatividad, las llamadas y las relaciones públicas. Tu cuerpo y tu mente te van a agradecer que respetes este ritmo biológico que propone el cielo.

En el amor, la transición de la semana favorece las promesas reales. Si estás en pareja, el martes es un gran día para compartir una cena tranquila y hablar de metas materiales comunes. Si estás soltero, el jueves por la noche, con la Luna en Géminis, tu carisma y tu capacidad de seducción a través de la palabra estarán en su punto más alto. Animate a dar el primer paso.

FAQ:

  • ¿Cuál es el día más dinámico de la semana? El jueves 21, cuando la comunicación estará a mil por hora.

  • ¿Qué piedra se recomienda usar? El ágata para la mente o la pirita para la abundancia.

  • ¿Cómo estará el humor general? Empezará un poco serio e introspectivo y terminará muy sociable y activo.

  • ¿Es buen momento para mudanzas? Mejor esperar a que se consolide el aire de Géminis el fin de semana.

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