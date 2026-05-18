Horóscopo semanal: qué le depara a tu signo del 18 al 22 de mayo con la Luna transitando hacia Géminis

Para Sagitario, tus relaciones uno a uno (pareja o socios) requieren diálogo honesto; escuchá antes de responder. Capricornio, tu rutina laboral y de salud te pide orden; no descuides tu alimentación por el trabajo. Acuario, la creatividad y el romance se encienden a partir del miércoles; animate a mostrar tu talento. Finalmente, Piscis, el hogar y la familia demandarán tu atención; un buen momento para ordenar tu espacio íntimo.

Cómo surfear la marea semanal

Mi consejo para estos días es que dividas la semana en dos partes. Lunes y martes usalos para el trabajo duro, los números y las tareas que requieran perseverancia. Miércoles, jueves y viernes usalos para las reuniones, la creatividad, las llamadas y las relaciones públicas. Tu cuerpo y tu mente te van a agradecer que respetes este ritmo biológico que propone el cielo.

En el amor, la transición de la semana favorece las promesas reales. Si estás en pareja, el martes es un gran día para compartir una cena tranquila y hablar de metas materiales comunes. Si estás soltero, el jueves por la noche, con la Luna en Géminis, tu carisma y tu capacidad de seducción a través de la palabra estarán en su punto más alto. Animate a dar el primer paso.

FAQ: