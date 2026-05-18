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Horóscopo Chino: las predicciones para la semana del 18 al 22 de mayo bajo el signo del Perro de Metal

El Perro de Metal toma las riendas de la semana y nos inyecta lealtad, justicia y una enorme fuerza de voluntad. Descubrí cómo influye en tu animal.

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El Perro de Metal guiará una semana marcada por la disciplina

El Perro de Metal guiará una semana marcada por la disciplina, el orden y la lealtad en los negocios. Foto: Horóscopo.

Comienza una nueva semana clave de mayo y la atmósfera energética oriental se transforma con la llegada del Perro de Metal. En el horóscopo chino, el Perro representa la nobleza, la protección y el sentido del deber. Al combinarse con el elemento Metal, esta energía se vuelve sumamente enfocada, disciplinada y resistente ante las crisis. Es una semana ideal para defender nuestros proyectos, poner límites claros en el trabajo y actuar con una honestidad inquebrantable.

Leé también Horóscopo Chino: las predicciones para la semana del 11 al 15 de mayo bajo el signo de la Cabra
La energía de la Cabra de Tierra guiará la búsqueda de equilibrio y estabilidad durante esta semana de mayo. Foto: Horóscopo chino.

Bajo el mes de la Serpiente, la influencia del Perro de Metal nos pide que dejemos de lado las dudas y las estrategias demasiado enrevesadas. Esta semana premia la acción directa y la palabra empeñada. Si diste tu palabra en un negocio o en una promesa familiar, el universo te exigirá que la cumplas. Es una excelente semana para organizar las finanzas a largo plazo, auditar procesos laborales y resolver conflictos legales o burocráticos pendientes. El Metal nos da una estructura de acero para aguantar la presión de la rutina.

Las predicciones para los 12 animales: del 18 al 22 de mayo

Para la Rata, el Perro de Metal te exige que pongas en orden tus prioridades; delegá lo que no sume. El Búfalo se sentirá muy cómodo con la disciplina de estos días; excelente momento para cerrar acuerdos comerciales. El Tigre, gran aliado del Perro, vivirá días de mucha protección y avance profesional; aprovechá el viento a favor. El Conejo deberá ser cuidadoso con sus palabras; la energía de Metal puede volverte demasiado tajante entre el miércoles y el jueves.

El Dragón, signo opuesto del Perro, sentirá cierta tensión o resistencia en su entorno; evitá las discusiones de ego y apostá a la diplomacia. La Serpiente tendrá una semana de mucha lucidez mental para detectar quiénes son sus verdaderos aliados. El Caballo disfrutará de un impulso de energía vital que lo ayudará a destrabar un proyecto estancado. La Cabra debe cuidar su sensibilidad; no te tomes los comentarios laborales de forma personal.

Para el Mono, la semana pide concentración; el Perro de Metal detesta la distracción, enfocate en una sola meta. El Gallo tendrá una jornada excelente para las finanzas el miércoles 20. El Perro, en su propia semana y elemento, se siente invencible; usá este liderazgo para guiar a tu equipo. Finalmente, el Chancho disfrutará de una semana de mucha protección afectiva; el hogar será tu refugio ante el ruido del mundo.

Consejos para transitar la semana con éxito

La clave de estos cinco días es la integridad. El Perro de Metal no tolera los atajos éticos. Si tenés que presentar un informe o negociar un contrato, mostrá todas tus cartas. En lo cotidiano, te recomiendo incorporar tonos grises, blancos o detalles metalizados en tu vestimenta para conectar con la energía de la determinación. Es una semana ideal para hacer deportes que requieran disciplina y resistencia.

En salud, el Perro de Metal rige los pulmones y la piel. Es fundamental ventilar bien los espacios de trabajo y buscar momentos para respirar de forma consciente. Si sentís que la rutina te abruma, una caminata corta con paso firme te ayudará a descargar la tensión. La abundancia esta semana no viene de la especulación, sino del trabajo constante y de la lealtad a tus principios.

FAQ:

  • ¿Cuál es el mejor día para inversiones? El miércoles 20 de mayo, bajo el trígono armónico del Perro y el Gallo.

  • ¿Qué color de la suerte se recomienda? Blanco y gris plata.

  • ¿Cómo afecta a las parejas? Promueve el compromiso a largo plazo y la protección mutua.

  • ¿Qué amuleto usar? Una moneda metálica o algo de plata para activar la protección.

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