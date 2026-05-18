Horóscopo Chino: las predicciones para la semana del 18 al 22 de mayo bajo el signo del Perro de Metal

Para el Mono, la semana pide concentración; el Perro de Metal detesta la distracción, enfocate en una sola meta. El Gallo tendrá una jornada excelente para las finanzas el miércoles 20. El Perro, en su propia semana y elemento, se siente invencible; usá este liderazgo para guiar a tu equipo. Finalmente, el Chancho disfrutará de una semana de mucha protección afectiva; el hogar será tu refugio ante el ruido del mundo.

Consejos para transitar la semana con éxito

La clave de estos cinco días es la integridad. El Perro de Metal no tolera los atajos éticos. Si tenés que presentar un informe o negociar un contrato, mostrá todas tus cartas. En lo cotidiano, te recomiendo incorporar tonos grises, blancos o detalles metalizados en tu vestimenta para conectar con la energía de la determinación. Es una semana ideal para hacer deportes que requieran disciplina y resistencia.

En salud, el Perro de Metal rige los pulmones y la piel. Es fundamental ventilar bien los espacios de trabajo y buscar momentos para respirar de forma consciente. Si sentís que la rutina te abruma, una caminata corta con paso firme te ayudará a descargar la tensión. La abundancia esta semana no viene de la especulación, sino del trabajo constante y de la lealtad a tus principios.

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