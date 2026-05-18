El particular reclamo que Moria Casán le hizo a Adrián Suar y lo descolocó: "Tenías miedo de..."

Adrián Suar se prepara para el estreno de la obra Sottovoce en el Teatro El Nacional y dialogó con Moria Casán en una distendida entrevista para La mañana con Moria (El Trece).
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La conductora Moria Casán entrevistó a Adrián Suar en su programa La mañana con Moria y aprovechó para recordarle algo que lo sorprendió.
Adrián Suar se prepara para el estreno de la obra Sottovoce en el Teatro El Nacional y dialogó con Moria Casán en una distendida entrevista para La mañana con Moria (El Trece).
Ahí la conductora aprovechó para hacerle un divertido reclamo de cómo se dio su convocatoria para un personaje especial en la película Yo, Narciso, protagonizada por el propio Suar y Natalia Oreiro.
“A mí me llamaste un poco tarde. ¿Me tenías miedo de que con mi luz te opacara? Un poco más y me voy de este planeta”, lanzó la conductora entre risas.
A lo que el actor, productor, director y gerente de programación de El Trece reconoció con humor: “Es verdad, porque somos los dos mucha luz… Pero qué lindo fue el encuentro. Cuando te llamé para hacer la película (Yo, Narciso) decía: ‘Ojalá que me diga que sí’”.
La One siguió picante el recordar esa divertida conversación cuando el Chueco la convocó para ese papel en cine el cual aceptó, sin tener demasiadas chances de negarse.
“No es que me llamaste, fue un imperativo. Me dijiste: ‘Nosotros ya escribimos algo para vos, no me podés decir que no’. Y yo dije: ‘Bueno, divino’. Te agradezco… La pasamos bomba”, reconoció la diva.
Además, durante la charla, Moria Casán reconoció la importancia y valoración que la de a su rol de conducora por las mañanas, algo nuevo en su extensa carrera.
“Todo el mundo me dice que este es mi prime, sobre todo en la tele. Hice tantas cosas, de tarde y de noche, pero ahora hay un redescubrimiento. Para vos fui virgen, bebé… porque me pediste para la mañana”, le dijo con su habitual estilo.
Y Adrián Suar le respondió entre risas: “Yo tenía miedo de que te despertaras, te agradezco la buena energía que le diste a la mañana”.
Moria Casán opinó sin filtro sobre las idas y vueltas de la pareja de Pampita y Martín Pepa y llegó a definir toda la situación como “un juego mediático”.
“Pampita y Pepa van y vienen. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Qué es este caos mediático? Están jugando con nosotros”, expresó apenas comenzó el debate en el programa que conduce por El Trece.
Pero lejos de quedarse ahí, la One redobló la apuesta con una definición todavía más picante: “Marketineros. Esto es una estrategia, un poquito de ajedrez. Todo berreta”.
Moria también reflexionó sobre la distancia que existe entre la modelo y el empresario y sugirió que ese habría sido uno de los principales conflictos de la pareja.
“Estar separada puede ser separada a distancia. ¿Por qué tiene que estar separada en el amor? La distancia, 10.000 kilómetros, es una distancia para estar separados”, comentó la conductora con ironía.
Además, la conductora describió el vínculo entre Pampita y Martín Pepa con su habitual humor ácido. “Toman aviones, cruzan océanos, el otro cuida caballos, clona yeguas… se la pasan en un hípico”, lanzó entre risas.