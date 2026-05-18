El particular reclamo que Moria Casán le hizo a Adrián Suar y lo descolocó: "Tenías miedo de..."

La One siguió picante el recordar esa divertida conversación cuando el Chueco la convocó para ese papel en cine el cual aceptó, sin tener demasiadas chances de negarse.

“No es que me llamaste, fue un imperativo. Me dijiste: ‘Nosotros ya escribimos algo para vos, no me podés decir que no’. Y yo dije: ‘Bueno, divino’. Te agradezco… La pasamos bomba”, reconoció la diva.

Además, durante la charla, Moria Casán reconoció la importancia y valoración que la de a su rol de conducora por las mañanas, algo nuevo en su extensa carrera.

“Todo el mundo me dice que este es mi prime, sobre todo en la tele. Hice tantas cosas, de tarde y de noche, pero ahora hay un redescubrimiento. Para vos fui virgen, bebé… porque me pediste para la mañana”, le dijo con su habitual estilo.

Y Adrián Suar le respondió entre risas: “Yo tenía miedo de que te despertaras, te agradezco la buena energía que le diste a la mañana”.

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El análisis sin filtros de Moria Casán sobre la reconciliación de Pampita y Martín Pepa

Moria Casán opinó sin filtro sobre las idas y vueltas de la pareja de Pampita y Martín Pepa y llegó a definir toda la situación como “un juego mediático”.

“Pampita y Pepa van y vienen. ¿Qué es esto, mi amor? ¿Qué es este caos mediático? Están jugando con nosotros”, expresó apenas comenzó el debate en el programa que conduce por El Trece.

Pero lejos de quedarse ahí, la One redobló la apuesta con una definición todavía más picante: “Marketineros. Esto es una estrategia, un poquito de ajedrez. Todo berreta”.

Moria también reflexionó sobre la distancia que existe entre la modelo y el empresario y sugirió que ese habría sido uno de los principales conflictos de la pareja.

“Estar separada puede ser separada a distancia. ¿Por qué tiene que estar separada en el amor? La distancia, 10.000 kilómetros, es una distancia para estar separados”, comentó la conductora con ironía.

Además, la conductora describió el vínculo entre Pampita y Martín Pepa con su habitual humor ácido. “Toman aviones, cruzan océanos, el otro cuida caballos, clona yeguas… se la pasan en un hípico”, lanzó entre risas.