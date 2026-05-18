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Diputados debatirá cambios en el régimen de subsidios para Zonas Frías

El objetivo de la iniciativa es concentrar la asistencia estatal en los hogares de menores ingresos y reordenar el esquema de financiamiento energético.

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El proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría (Foto: archivo).

El proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría (Foto: archivo).

La Cámara de Diputados se prepara para debatir el próximo miércoles un proyecto impulsado por el oficialismo que propone reformular el régimen de subsidios de Zonas Frías, con el objetivo de concentrar la asistencia estatal en los hogares de menores ingresos y en las regiones históricamente alcanzadas por el beneficio.

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La iniciativa, que ya cuenta con dictamen de mayoría, apunta a reordenar el esquema de financiamiento energético y reforzar la focalización de los subsidios, luego de la ampliación aprobada en 2021 que extendió el alcance del régimen a casi la mitad de los usuarios residenciales conectados a la red de gas.

Según argumenta el oficialismo, esa expansión generó distorsiones en el sistema, ya que permitió que accedieran al beneficio usuarios con alto poder adquisitivo o que, por su nivel de ingresos, no necesitaban asistencia estatal. En ese contexto, el proyecto busca restringir el acceso a quienes cumplan determinados criterios socioeconómicos.

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La propuesta establece que los descuentos tarifarios quedarán limitados a los usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Dentro de ese padrón se incluyen hogares con ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, excombatientes de Malvinas que perciban una Pensión Vitalicia y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En este último caso, el texto prevé que la Secretaría de Energía evalúe de qué manera la condición acreditada mediante el CUD implica una necesidad específica de asistencia para afrontar el costo de los servicios energéticos.

De esta manera, el esquema combinaría criterios geográficos y socioeconómicos para determinar quiénes podrán acceder al beneficio.

El proyecto también redefine el mapa de las denominadas Zonas Frías y limita el alcance del régimen a las regiones históricamente contempladas, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, incorpora dentro del esquema subsidiado la comercialización de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas zonas.

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