Combustibles: el Gobierno postergó otra vez la suba de impuestos a la nafta y el gasoil

El Gobierno nacional decidió una vez más postergar la actualización de los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, con el objetivo de evitar una nueva presión sobre los precios en los surtidores durante junio.
Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei tomó una determinación sobre los aumentos pendientes de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
combustibles: el Gobierno tomó una decisión sobre los impuestos a la nafta y el gasoil, ¿qué va a pasar en junio?
El Gobierno nacional decidió una vez más postergar la actualización de los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, con el objetivo de evitar una nueva presión sobre los precios en los surtidores durante junio.
La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 405/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.
De esta manera, el Poder Ejecutivo resolvió diferir hasta el 1° de julio la aplicación de los incrementos pendientes correspondientes a los impuestos sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
La decisión se produce en un contexto de fuerte volatilidad en los mercados energéticos internacionales debido al conflicto en Medio Oriente, que mantiene el precio del petróleo en valores cercanos a los 100 dólares por barril y amenaza con trasladar mayores costos a la economía local.
La normativa modifica el Decreto 617/2025 y vuelve a postergar los aumentos remanentes correspondientes a actualizaciones de 2024, 2025 y del primer trimestre de 2026.
Los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan de manera periódica tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
Según establece el nuevo decreto, el incremento total pendiente comenzará a regir recién desde el 1° de julio de 2026 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
Además, la norma reemplaza las fechas previstas en la reglamentación anterior, que contemplaban aumentos entre el 1° y el 31 de mayo, extendiendo el diferimiento durante todo junio.
En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que la decisión busca "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".
Desde 2024, el Gobierno viene aplicando sucesivas postergaciones de estos tributos para evitar aumentos bruscos en los combustibles que puedan repercutir en la inflación y en los costos de transporte y logística.
La actualización de estos impuestos está a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo responsable de aplicar los ajustes trimestrales en función de las variaciones registradas por el IPC.