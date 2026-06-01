Combustibles: el Gobierno postergó otra vez la suba de impuestos a la nafta y el gasoil

La decisión se produce en un contexto de fuerte volatilidad en los mercados energéticos internacionales debido al conflicto en Medio Oriente, que mantiene el precio del petróleo en valores cercanos a los 100 dólares por barril y amenaza con trasladar mayores costos a la economía local.

Qué cambia con el nuevo decreto

La normativa modifica el Decreto 617/2025 y vuelve a postergar los aumentos remanentes correspondientes a actualizaciones de 2024, 2025 y del primer trimestre de 2026.

Los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizan de manera periódica tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

Según establece el nuevo decreto, el incremento total pendiente comenzará a regir recién desde el 1° de julio de 2026 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

carga de combustible

Además, la norma reemplaza las fechas previstas en la reglamentación anterior, que contemplaban aumentos entre el 1° y el 31 de mayo, extendiendo el diferimiento durante todo junio.

El objetivo: evitar un impacto en la inflación

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que la decisión busca "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible".

Desde 2024, el Gobierno viene aplicando sucesivas postergaciones de estos tributos para evitar aumentos bruscos en los combustibles que puedan repercutir en la inflación y en los costos de transporte y logística.

La actualización de estos impuestos está a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo responsable de aplicar los ajustes trimestrales en función de las variaciones registradas por el IPC.