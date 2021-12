El mensaje al campo del Presidente del Banco Nación: "Hay que seguir dialogando y encontrándonos"

Además del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y los gobernadores Sergio Zillioto, Gustavo Valdés, Ricardo Quintela, Omar Perotti, Gerardo Zamora y Gildo Insfrán, también estuvo Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario de Axel Kicillof. Junto a ellos participaron del encuentro Mario Ravettino, titular del Consorcio de Frigoríficos Exportadores ABC, Daniel Urcía de la Federación de Industrias Frigoríficas de la República Argentina, más el sindicalista Alberto José Fantini, uno de los hombres de mayor fuerza en el gremialismo cárnico.

Y tanto Valdés, como también en su momento Perotti y el propio Fantini, habían levantado la voz para mostrar sus discrepancias con las políticas en materia de carne y los impactos negativos en la cadena, desde caída de precios y pérdidas de puestos de trabajo. Sobre todo tras el cepo a las exportaciones de carne que había articulado justamente el ministro Kulfas, en mayo de este año.

perotti ok .jpg Perotti había sido el primer gobernador en salir a criticar el cepo a las exportaciones de carne. Estuvo en el Banco Nación.

A24.com Agro pudo dialogar con el presidente del Nación unos breves minutos tras finalizar el encuentro. Hecker, economista que llegó al cargo de la mano del Frente de Todos, no dudó en catalogar al encuentro como “un día importante para definir algunos puntos para la producción ganadera”.

-¿Qué lectura hacen del encuentro? Algunos de los presentes habían tenido diferencias con el Gobierno.

-Es una reunión de enorme importancia que aparte enfatizó la articulación entre los distintos sectores que estuvieron presentes. Queremos reafirmar el compromiso del Banco Nación con esta política y con todas las políticas productivas de apoyo a la producción, al empleo y a la generación de valor. Y rescatar algo fundamental, que es el carácter federal de la propuesta.

Eduardo Hecker 2.jpg El titular del Banco Nación, ladeado por el ministro Domínguez y el gobernador de La Pampa, Zillioto.

-¿Cree que lo anunciado, más otras medidas, servirán para calmar la tensa relación tensa con el campo de cara a 2023?

-Todo sirve, hay que seguir dialogando, hay que seguir encontrándonos. Hoy fue una reunión que muestra que hay un camino de acuerdos, y la verdad es que yo creo que es mucho más lo que se hace. Y sobre el sector privado, que es algo que yo lo percibo en general, cuando se trata de medidas concretas para la actividad siempre acompaña y trabaja muy seriamente. Hoy estuvieron reunidos muchos gobernadores de provincias con el sector productivo. Esto es un disparador muy fuerte de lo que las provincias pueden hacer.

Para Hecker, la presentación del Plan GanAr “ratifica la decisión del Gobierno de sostener su política de asistencia crediticia e instala un espacio de articulación entre los bancos y los sectores de la producción”. Su banco, con el 50% de los fondos, será justamente el principal aportante en el esquema crediticio que se lanzó.

“Y serán a una tasa realmente muy baja”, señaló.

-¿Qué balance hace tras la fallida sesión en Diputados por el Presupuesto 2022?

-La verdad es que la sesión del Congreso sobre el Presupuesto 2022 no fue una buena noticia para el país, porque eso trajo aparejado sin darnos cuenta de que había un sector importante de la política que no está mirando a los intereses nacionales. Es más: esto se da cuando se intentan solucionar los problemas que habían generado, porque no es grato solucionar los problemas de la deuda tan grande, tan enorme. Hay un artículo de Clarín en el que Argentina, como país, tomó deuda por u$s 100.000 millones y se fugaron del país otros u$s 100.000 millones. Esos números son muy elocuentes. Y la verdad es que ahora hay que resolver estas cuestiones y como muchas veces sucede, sin la colaboración de todos los que tienen una responsabilidad en esto.

Vicentin.jpg Vicentin tiene como principal acreedor al Banco Nación. "Pidieron una quita superior al 85% del valor presente neto", dijo Hecker.

-¿Cuál será la hoja de ruta del Gobierno?

-En este sentido el Gobierno va a seguir trabajando sobre la base del presupuesto anterior, y seguramente la Argentina toda, que experimentará un crecimiento muy fuerte, seguirá en su rumbo de crecimiento.

-¿Cómo podría ser el impacto en el rubro agropecuario?

-En principio, hoy lo que hicimos fue avanzar por políticas crediticias y poner a todos juntos en una mesa: al sector productivo, a las provincias y a la Nación, para un plan ganadero que incremente la producción, que trabaje sobre aspectos específicos como lo es genética, por ejemplo, pero también para mejorar las condiciones de oferta y así abastecer de mejor manera al mercado local. En ese sentido, soy optimista.

-En otro aspecto que guarda relación con el Banco Nación, pero en el rubro agrícola, tiene que ver con Vicentin. Hoy el banco es el principal acreedor de la cerealera y la Justicia investiga el tema. ¿Qué observan de la causa?

-Es muy importante para el Banco Nación. Esa empresa generó un default y una deuda impaga de u$s 300 millones. Que no es una deuda para el Banco Nación, sino que es una deuda para con todos los argentinos, quienes son los que se vieron defraudados por la actitud de la compañía.

-¿Qué visión tienen de lo propuesto desde la empresa en el marco del concurso?

-Hasta aquí las propuestas que hemos escuchado son absolutamente insuficientes. Se trata de quitas de más del 85% en valor presente neto. Nosotros, en nombre del patrimonio colectivo no podemos aceptar una propuesta de esa naturaleza, y se seguirá trabajando. Por lo pronto se extendió el período de exclusividad hasta el 31 de marzo y esperamos tener una propuesta que sea satisfactoria. O bien, que sean nuevas alternativas en este marco hacia adelante.