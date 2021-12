El ministro de Transporte defendió su presupuesto en Diputados y habló de "multimodalismo" para las cargas

Y sostuvo: “Apostamos fuertemente al multimodalismo. Es imperante que Argentina empiece a diseñar e integrar los distintos modos de transporte”. ¿A qué se refiere?

ferroviario.jpg Desde Transporte buscan que el sistema de cargas tenga "nodos" en distintos puntos del país.

Lo que explicó Guerrera tiene que ver con la idea de conectar los trazados de vías férreas con las principales rutas de circulación para camiones.

“La dicotomía entre camión y el tren no existe. Son complementarios, el camión es eficiente, efectivo y rentable cuando circula en hasta 600 kilómetros a la redonda”, postuló.

Y sostuvo una de las ideas centrales de su mensaje en Diputados: “Ahí tenemos que lograr que en esos 600 kilómetros haya un nodo logístico de transferencias, que se enganche con el ferrocarril cercano a un puerto. Y si el puerto está alejado, que sea el tren el que haga esos 1.000 kilómetros”.

“Trenes Argentinos Cargas incluye a su vez a Belgrano Cargas, San Martín Cargas y Urquiza Cargas, las tres empresas que hoy operan para el Estado en el sector. Para las mismas prevemos $29.820 millones en inversiones”, explicó Guerrera.

“Vamos a realizar una inversión en material tractivo, que es como se conoce a las locomotoras. Compraremos 4 de ellas”, concluyó.

Guerrera Hidrovia.jpg El presupuesto estipulado para la Hidrovía en 2022.

¿Qué contempla el Presupuesto 2022 para la Hidrovía?

Parte de lo expresado por el ministro Guerrera ante los diputados tuvo también que ver con uno de los temas que más dio que hablar durante 2021 para el sector agropecuario: el futuro próximo en todo lo que tiene que ver con la Hidrovía Paraná-Paraguay, que permite y agiliza el tránsito de buques de ultramar desde y hacia el Litoral.

El Gobierno había anunciado la estatización de la vía navegable y criticado el rol del sector privado en la materia, hecho que despertó las críticas desde el sector empresario.

Guerrera informó que el gasto contemplado para tareas de mantenimiento es de u$s 164 millones: la mayor parte del mismo, u$s 133 millones, corresponden a tareas de dragado.

El resto de las asignaciones son de u$s 20 millones para señalización, u$s 7 millones para gastos de capital y unos últimos u$s 4 millones para costos administrativos y operativos.