¿Están preparados los motores argentinos para usar más biocombustibles? El debate que encendió la falta de gasoil

Dicha modificación llegó hace apenas dos semanas. La Casa Rosada le ordenó al Secretario de Energía Darío Martínez que eleve la mezcla en cada litro de gasoil del 5% al 12,5%. Los empresarios sin embargo entienden que hay capacidad ociosa en la industria y que los porcentajes podrían ser incluso mayores.

alberto-fernandez-dario-martinez-1000x600.webp Ante la crisis del gasoil que se desató el Gobierno instruyó al secretario Martínez a elevar el corte del biodiésel.

“Nuestro país puede alcanzar 3,9 millones de toneladas de producción de biodiesel, concentradas principalmente en la provincia de Santa Fe, donde se integran con las empresas de molienda de soja. En la actualidad este importante sector industrial tiene casi un 60% de capacidad productiva ociosa. Hay disponibilidad de materia prima y capacidad de producción de biodiesel para sustituir más de 1 millón de toneladas de importaciones de gasoil, con un producto 100% de fabricación nacional”, postularon.

Más biocombustibles para los motores: ¿Hasta cuánto puede elevarse el corte?

Tanto para el gasoil o para las naftas, hay voces encontradas. Además de la postura que plantean los empresarios productores de biocombustibles hay también analistas académicos que rescatan los avances en la materia.

“Es una duda razonable pensar qué tipo de combustible se le pone a una maquinaria que resulta costosa, y que en general hay un tema de garantías con el fabricante de por medio. ¿Hasta dónde me cubre? Y eso es una resistencia histórica de las automotrices a permitir un mayor uso que el 15%”, expresó Diego Wassner, ingeniero agrónomo y docente de la cátedra de Cultivos Industriales Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.

Para el docente hay una experiencia que se podría replicar en Argentina: “en Brasil hay surtidores que te cargan alcohol puro, otros que cargan nafta mezclada con un 23% o 25% de bioetanol, y otros de nafta pura. Y el motor “flex” te lo reconoce y hace los ajustes necesarios para que se pueda utilizar cualquiera de esas tres combinaciones. Lo mismo pasa en Paraguay, a menor escala”.

“Esos mismos motores se fabrican acá y se exportan, solo que los que se venden para el mercado argentino no cuenta con el sistema que reconoce el tipo de combustible”, apuntó. Y sostuvo: “Los motores que tenemos están preparados para ampliar el corte actual y que usemos más cantidad de biocombustibles. Incluso le hace más daño a un motor el pasaje de nafta a GNC que incrementar el corte de los biocombustibles”.

biocombustibles.jpg Los empresarios productores de biocombustibles aseguran que hay una capacidad ociosa del 60% en las plantas.

Gasoil fósil vs. Biodiésel

¿Cuáles son las diferencias del biodiésel con respecto al gasoil tradicional? Lo primero que observó Wassner es que el rendimiento es aproximadamente un 10% menor al que puede dar el gasoil fósil. Sin embargo la otra cara tiene un atractivo más que importante: contribuye de mejor manera a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), un tema que está frecuentemente en boca de muchos dirigentes y que forma parte de una agenda ineludible en los tiempos que corren.

“Lo que hay que seguir de cerca es que cuando mandás biodiésel puro, sin mezcla, a un auto o camión que siempre utilizó gasoil proveniente de lo fósil, muchas veces remueve algunas impurezas del tanque de combustible y te tapa los filtros más rápido, con lo cual hay que reemplazarlos más a menudo pero no significa que al biodiésel no lo puedas utilizar”, indicó Wassner.

Uno de los grandes temores entre quienes producen biocombustibles son las calidades de elaboración. Entienden que en ese ámbito es donde se juega la aceptación de los usuarios y anida el temor a que los motores sufran las consecuencias. Y los bolsillos también.

“El otro problema que ha sucedido antes de que saliera la Ley en 2010 es que había gente que fabricaba biodiésel por izquierda que no era de la mejor calidad. Y ahí sí que es un problema serio, porque en ese caso el problema ya deja de ser con los filtros sino en la estructura del motor”, planteó Wassner.

“Es complejo el tema. Si bien antes estábamos en un 12% y los motores lo toleraban, plantear que se puede saltar a un 20% o más en motores de última generación de inyección electrónica no le va a ir bien. Puede andar en motores más antiguos, pero generalizar eso en motores de todo tipo, hoy no lo veo”, expresó Jorge Scoppa, titular de la Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola (FACMA), durante una charla con La Red Rural (AM 910).

Matías Galuppo, dueño del taller mecánico CMG ubicado en la zona norte del Conurbano, explicó que los motores diésel de la actualidad requieren de una calidad óptima de gasoil. Y que incluso lo que se comercializa en las estaciones de servicio de primeras marcas también tiene sus complicaciones. “Lo que se comercializa en Sudamérica contiene mucho azufre y con el paso del tiempo provoca que el motor no inyecte de la mejor manera, y allí arrancan los problemas. Es fundamental no usar el gasoil común”, graficó.

En ese sentido, algunos usuarios acercaron algunos ejemplos de casos que fracasaron en el intento por hacer el pasaje de lo fósil a lo agrícola. “Gente de la zona del norte santafesino, que tiene la planta y utilizaron en sus vehículos, máquinas nuevas, trilladoras, cosechadoras y camiones. Se les fue una buena plata en arreglarlos porque no les dio resultado”, le comentó un camionero de la zona de Reconquista a este medio.

Cosechadora en campo 700x360 Una cosechadora de gran tamaño puede llegar a consumir miles de litros de gasoil por día.

“Ese tipo de anécdotas también se la puede encontrar en alguien que cargó en una estación de servicio de las marcas más reconocidas, y dicen que se les rompió el motor después. Eso pasa siempre. Pero lo que hay que analizar en cada caso puntual es qué tipo de combustible se usó, si estaba adulterado o no, si estaba bajo protocolo de calidad o no, etc. Tenemos que dejar en claro que quienes defendemos un mayor uso de los biocombustibles nos referimos a un producto elaborado bajo norma, no algo hecho en el fondo de la casa”, planteó el investigador del INTA Jorge Hilbert.

Y avaló el mensaje brindado por Wassner: “Al biodiésel cuando se lo usa puro hay que tener cuidado de no meterlo en un vehículo que tenga sucio el tanque. El biodiésel limpia todo lo que encuentra y si hay suciedad te tapa todos los filtros”.

Shell presenta Evolux Diesel, un combustible para motores de vehículos pesados. Los vehículos de última generación y el uso del biodiésel: ¿un salto que los usuarios se resisten a dar?

Sin embargo para Nestor Ferré, director del departamento de ingeniería mecánica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el uso de los biocombustibles y un mayor provecho de los mismos “no presenta mayores problemas”.

“Los motores se bancan un mayor corte. El problema es el abastecimiento y lo controversial de tener que usar alimentos para hacerlos combustibles. Pero técnicamente no hay problemas e incluso es mejor que el GNC como combustible”, aseguró.

“Los cuatro parámetros de un motor son potencia, el par torsor, consumo y rendimiento. Se hicieron pruebas en nuestros laboratorios de la UTN y los resultados fueron muy similares a los combustibles de origen fósil”, concluyó.