Escasez de gasoil: empresarios de los biocombustibles se ilusionan con una ampliación del corte obligatorio

- A colación de todo lo que ustedes venían pidiéndole al Gobierno en materia del provecho de los biocombustibles para suplir la escasez de combustibles. ¿En el Gobierno lo ven viable o les han dado señal?

- Tuvimos algunas charlas y entendemos que están trabajando en eso. No se cómo lo instrumentarán, nuestra sugerencia era sencillamente que liberen la posibilidad de que las petroleras pudieran mezclar hasta un 15% a través de una resolución que les permita poner en el surtidor hasta un 15% de mezcla, pero ellos creo que tenían algún matiz que estaban analizando. No sé en definitiva cómo avanzarán, obviamente no nos prometieron nada pero en principio entiendo que estaban ya avanzando con esa idea, de aprovechar que los precios del biodiésel están buenos y que son precios competitivos con el gasoil.

-¿Cómo les parece que funciona el actual esquema, que tiene un tope del 5%?

-Desde el 5% es obligatorio y es provisto por las pymes en un esquema que es totalmente regulado, porque digamos que hay un precio que define la Secretaría de Energía todos los meses y que hay también un cupo por empresas. Es un esquema que nos parece un poco complicado, tiene que haber competencia.

Luis Zubizarreta 2.jpg Zubizarreta aseguró que los biocombustibles pueden abastecer el 15% de cada litro de gasoil.

-¿Y cómo impacta eso en las empresas del sector?

-Cuando decimos que en el Gobierno "son regulatorios" es porque hay un precio que regula la Secretaría que es un tanto discrecional. Y también reparte cupos cada mes, o sea, es un esquema que no es muy de mercado digamos. Efectivamente hoy en día es un 5%, y lo levantarían no se a cuánto, pero nosotros sugerimos que sea hasta un 15%.

-Y ustedes aseguran que la industria tiene la capacidad de soportar un corte del 15%.

-Nosotros aseguramos que podemos aportar, pero bueno, va a depender también de qué demanda haya desde el lado de las petroleras, las empresas que mezclan. Pero sí, nosotros tenemos capacidad ociosa como para alcanzar un 15%. No todo en un minuto, o sea, esto se trata de industrias que tienen que rodar, acomodarse y funcionar. Pero tenemos las plantas con capacidad.

-¿Cómo se instrumenta, con más turnos de trabajo, con las máquinas trabajando a un mayor nivel? ¿De qué manera alcanza la agroindustria ese 15%?

-Las plantas más grandes, que son las más eficientes y las más competitivas y que pueden vender por debajo de la paridad de importación del gasoil, están orientadas a la exportación y tenemos un mercado medio flaco, porque hay que recordar que nosotros vendíamos a Estados Unidos y ese país nos cerró el mercado imponiendo una serie de aranceles gigantes. Es totalmente injusto y eso hizo que este mercado pasara a tener muchas plantas con capacidad ociosa, con lo cual están funcionando a mitad de máquinas y van a funcionar de acuerdo a cómo se pueda vender el biocombustible. Ahora seguramente dependiendo de cuánto podamos vender van a funcionar obviamente con todos los turnos.

-¿Esto se traduciría en más puestos de trabajo, hay relación directa?

-Eventualmente sí, por supuesto, con más producción y más puestos de trabajo y también sobre todo más actividad industrial. Un círculo virtuoso.

alberto-fernandez-dario-martinez-1000x600.webp Alberto Fernández y Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación. El gasoil preocupa en el Gobierno.

-¿Hay algún estudio que deje en claro que los motores están preparados para que se eleven los porcentajes de biocombustible en las naftas y en el gasoil?

-Sí, hay bastantes estudios que hemos realizados, incluso con alguno que se realizó con Oreste Berta. Hicimos un trabajo muy grande con colectivos en la ciudad de Rosario que fue monitoreado por el ingeniero Garibaldi, eso en motores más grandes y también en camiones con la empresa recolectora de residuos de la ciudad de Buenos Aires, los cuales fueron cargados con el 100% de biodiésel. Así que tanto los camiones como los colectivos no tienen problemas, y entiendo que los motores de maquinaria agrícola tampoco deberían tenerlo.

-¿Creen que este aporte extra de hasta el 10% que podría dar la industria de los biocombustibles alcanzaría para evitar que el Estado deba salir a importar mayores cantidades de gasoil?

-Yo creo que van a tener que importar y que no alcanza con el millón de toneladas anuales de las cuáles estamos hablando. Pero por lo menos achica el problema, lo achica un montón.

-¿En qué quedaron entonces con la Secretaría de Energía? ¿Seguirán en tratativas esta semana?

-Las reuniones fueron la semana pasada y esta misma semana seguiremos las conversaciones. Ellos estaban analizando la posibilidad de avanzar con el tema y quedamos en que lo hablábamos. La pelota la tienen ellos en definitiva, que son los que tienen que tomar la decisión.

DJI_0531.JPG Las cosechas requieren de altísimos volúmenes de gasoil.

-¿Percibieron que los funcionarios estaban más receptivos a la idea de elevar los cortes?

-Sí.

-Supongamos que esta semana nos enteramos que efectivamente aumentan el corte. ¿Cuándo estará ya la industria lista para efectivamente aportar ese porcentaje mayor y que se refleje en los surtidores?

-Relativamente rápido, porque nosotros se lo tenemos que mandar a las petroleras que lo mezclan y luego pasa a los surtidores. Deberíamos poder entregar en el corto plazo.

-Días atrás en La Red Rural (AM 910) el ministro de Desarrollo Productivo de Salta opinó que la importación de gasoil anunciada por el Gobierno tardaría casi un mes en materializarse en más combustible en un surtidor de su provincia. ¿Con esta idea los plazos serían menores?

-Sí, porque el biodiésel lo tenemos en el país y no hay que salir a contratar un barco. Basta solamente con cargar los camiones y enviarlos a la refinería. La materia prima está y debería ser todo rápido.