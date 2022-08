"La agroindustria es parte de la solución, no del problema": el mensaje de los empresarios para la política y la sociedad

“Yo diría que no es el Gobierno, es la Argentina la que tiene un problema de credibilidad. Es un componente importante que se requiere tener para que haya inversión genuina. Unos de los problemas más graves que tenemos más allá de las variables macroeconómicas son los altos niveles de pobreza. Nuestra visión es que para empezar a resolver eso no hay que apelar a soluciones mágicas, sino que hay que generar más trabajo y para eso se requieren inversiones. Con lo cual, el tema de la credibilidad no es algo menor y no es algo de este Gobierno únicamente”, graficó el ingeniero industrial Murchison, quien desde abril es la máxima autoridad del conglomerado de empresarios de IDEA.

Julián Dominguez.jpg Murchison y Domínguez fueron las voces del cierre del evento en el Ros Tower.

A su lado, Humanes valoró el crecimiento de la agroindustria a pesar de las situaciones de coyuntura. “Eso generó no solamente una mejora del estándar de vida de las personas vinculadas a la agroindustria sino también una reducción de la pobreza en los lugares donde eso era estructural. Ahora, que la Argentina en su conjunto tenga un 40% de pobres, eso no está en el sector agroindustrial”, expresó quien desde hace 12 años es el CEO de Bunge Southern Cone.

“Eso significa que hace 10 años no crecemos en el resto de la economía. Entonces, algo estamos haciendo mal y tenemos que corregirlo como sociedad para que todos los sectores crezcan de manera homogénea. Sino de lo contrario la suma siempre dará cero”, sumó.

La agroindustria analizó a la oposición

El pasado 2 de julio, Martín Guzmán pegó el portazo y dejó la silla del Ministerio de Economía. A su salida le siguió una suba muy fuerte del dólar blue. “Son situaciones muy complicadas de manejar para un Gobierno”, reflexionó Murchison.

“Me parece que todos los actores de la sociedad tienen que ser prudentes en ese momento. Y por ser prudentes también incluyo a no sacar tajadas políticas de una situación complicada que tenemos como país, porque al final del día la Argentina es un barco en el que estamos todos. Y no es un ningún negocio que le empiece a entrar agua”, opinó sobre el papel de la oposición política.

Soja silos campo trigo maíz (telám) Los empresarios de la agroindustria también hablaron sobre el denominado "dólar soja".

En ese sentido, sostuvo que las fuerzas opositoras si bien “fueron cautas en términos generales, se han enrollado un poco en el debate de candidatos, y es un poco prematuro. Las elecciones son recién el año que viene”.

“Nos gustaría verlos en la mesa de discusión de propuestas y de soluciones a los problemas que tiene la Argentina. Es un poco general, muchos de los políticos y de los opositores están en esto, y están con sus programas y consultan al empresariado, y está bien que sea así. Pero a tu pregunta diría que en la coyuntura inmediata han sido prudentes y está bien que sea así. Y en un ámbito un poco más amplio está bien que estén trabajando en propuestas para el país”, respondió Murchison.

Los empresarios hablaron del “modelo de país agroexportador”

Una de las palabras que se mencionó tanto en el panel de oradores como en la ronda de prensa fue “diálogo”. Ante las consultas, aclararon que no se trataba de un mensaje únicamente hacia la Casa Rosada, sino de un concepto que también merece ser analizado en el seno de la agroindustria.

“¿Qué modelo de país agroexportador queremos? Pongámonos de acuerdo entre nosotros y después vayamos a plantearle al Gobierno de turno cuáles son las condiciones que necesitamos”, expuso González, con trayectoria en YPF y en el Merrill Lynch/Bank of America en Buenos Aires y Nueva York.

Por eso, Humanes pidió que el Congreso trate la Ley de Promoción a la Agroindustria: “Sin dudas es una parte importante. Uno de los objetivos cuantitativos es generar exportaciones por u$s 100.000 millones adicionales”.

Ganaderia.jpg "¿Qué modelo de país agroexportador queremos?", se preguntaron los empresarios en IDEA.

Y también respondieron a la medida aplicada por el Banco Central -la cual nuevamente Julián Domínguez remarcó que no fue una decisión que pasó por sus manos- sobre el denominado “dólar soja”. “No te puedo decir que fue un “boom”, pero sí que va en el camino de que es una manera de buscar alternativas para ayudar a zafar de las coyunturas. Pero de todas maneras es algo muy incipiente y no sabemos qué liquidaciones habrá. Peor es nada, eso está claro”, apuntó Humanes.

“Y fue en la dirección correcta de buscar alinear los incentivos”, sumó Murchison. Para González la medida buscó “crear condiciones y fue un incentivo, no se trató de controlar y obligar. Eso como empresarios lo vemos muy positivamente”.

Roberto Murchison.jpg Roberto Murchison, uno de los hombres fuertes de IDEA Agroindustria en Rosario.

La apuesta de la agroindustria y la mirada de la sociedad

Otro de los conceptos escuchados en Rosario fue la “sustentabilidad”. Ante la consulta de A24.com Agro acerca de cómo se muestra el sector agropecuario y también la agroindustria para con el resto de la sociedad, uno de los baluartes que salieron a mostrar y defender los empresarios fue justamente la sustentabilidad de las producciones.

“El sector agroindustrial se reconoce como parte de la solución y no solamente como parte del problema. Con algunos ejemplos concretos de innovaciones se está trabajando y avanzando muchísimo en aminorar y mejorar el impacto del sector agroindustrial en el cambio climático”, aseguró Daniel González.

A su vez Humanes destacó el rol de los biocombustibles ante la crisis por la falta de gasoil que tuvo picos de escasez hace algunas semanas. “El hecho de poder utilizar el biodiésel cuando no estaba en la agenda como un punto prioritario ayudó a que el país se ahorrara un montón de dólares y a poder prever algo que era inexistente”, indicó.

“Yo creo que es muy movilizador para la sociedad ver cómo los empresarios y las empresas que están en sectores donde quizás nos ven como “negativos” hacia el medio ambiente están trabajando en ser parte de la solución y no ser parte del problema. Ese tipo de cosas son las que te legitiman frente a la sociedad”, cerró Daniel González.