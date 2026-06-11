En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Mundial 2026
Fixture
Mundial 2026

Comienza el Mundial 2026: el calendario completo de los 104 partidos, días y horarios

Es el primer mundial con 48 equipos, con 8 partidos para ser campeón del torneo y con tres países como sedes. Además, tiene detalles únicos para los argentinos. Messi jugará su sexto mundial y la Scaloneta va por el bicampeonato y la cuarta estrella. El programa completo de los 104 partidos.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Banner Seguinos en google DESK
El mundial 2026 se pone en marcha. El programa completo de los 104 partidos y la ilusión argentina. (foto: A24.com)

El mundial 2026 se pone en marcha. El programa completo de los 104 partidos y la ilusión argentina. (foto: A24.com)
Leé también Mundial 2026: cómo y cuándo será la triple ceremonia inaugural en Canadá, México y Estados Unidos
El mundial 2026 comienza antes del fútbol, con tres ceremonias inaugurales. (Foto: A24.com)

En total, serán 104 encuentros entre este 11 de junio hasta el 19 de julio. Ese día, el estadio de Nueva York/Nueva Jersey (Meadowlands) será el escenario de la final, a partir de las 16, hora de la Argentina. En la final, habrá un espectáculo en el entretiempo. Esta copa tendrá tres ceremonias inaugurales, una en cada país elegido como sede.

Justamente, esta tarde, en el estadio Azteca de la ciudad de México, comenzará a rodar el balón "trionda" para el inicio formal de la Copa del Mundo. Ese estadio tendrá un privilegio único en la historia del fútbol. Será por tercera vez, la sede del partido inaugural (las ediciones anteriores fueron en 1970 y 1986).

Leo Messi jugará su sexto mundial consecutivo, un récord, y la selección argentina defenderá el título de Campeón Mundial e irá por la cuarta estrella en su historia.

El fixture completo se puede seguir y consultar en esta página de la FIFA: https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/scores-fixtures?country=AR&wtw-filter=ALL

También se puede seguir en esta tabla general elaborada por la FIFA:

https://digitalhub.fifa.com/asset/4b5d4417-3343-4732-9cdf-14b6662af407/FWC26-Match-Schedule_English.pdf

El cronograma completo del XXIII Mundial de Fútbol de la FIFA es es siguiente:

Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

16:00 (Argentina) México vs. Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México

23:00 (Argentina) Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

16:00 (Argentina)Canadá vs. Bosnia – Grupo B - Toronto Stadium

22:00 (Argentina) Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

16:00 (Argentina) Qatar vs. Suiza – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

19:00 (Argentina) Brasil vs. Marruecos – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

22:00 (Argentina) Haití vs. Escocia – Grupo C - Boston Stadium

01:00 (domingo 14/6 de Argentina) Australia vs. Turquía – Grupo D - BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio 2026

14:00 (Argentina) Alemania vs. Curazao – Grupo E - Houston Stadium

17:00 (Argentina) Países Bajos vs. Japón – Grupo F - Dallas Stadium

20:00 (Argentina) Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - Philadelphia Stadium

23:00 (Argentina) Suecia vs. Túnez – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

13:00 (Argentina)España vs. Cabo Verde – Grupo H - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) Bélgica vs. Egipto – Grupo G - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - Miami Stadium

22:00 (Argentina)Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - Los Angeles Stadium

Martes, 16 de junio 2026

16:00 (Argentina) Francia vs. Senegal – Grupo I - New York New Jersey Stadium

19:00 (Argentina) Irak vs. Noruega – Grupo I - Boston Stadium

22:00 (Argentina) Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

01:00 (miércoles 17/6 de Argentina) Austria vs. Jordania – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

14:00 (Argentina) Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K - Houston Stadium

17:00 (Argentina) Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - Dallas Stadium

20:00 (Argentina) Ghana vs. Panamá – Grupo L - Toronto Stadium

23:00 (Argentina) Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K - Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

13:00 (Argentina) República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) Suiza vs. Bosnia – Grupo B - Los Angeles Stadium

19:00 (Argentina) Canadá vs. Qatar – Grupo B - BC Place Vancouver

22:00 (Argentina) México vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

16:00 (Argentina) Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) Escocia vs. Marruecos – Grupo C - Boston Stadium

22:00 (Argentina) Brasil vs. Haití – Grupo C - Philadelphia Stadium

01:00 (sábado 20/6 de Argentina) Turquía vs. Paraguay – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

14:00 (Argentina) Países Bajos vs. Suecia – Grupo F - Houston Stadium

17:00 (Argentina) Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Toronto Stadium

21:00 (Argentina) Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Kansas City Stadium

01:00 (domingo 21/6 de Argentina) Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

13:00 (Argentina) España vs. Arabia Saudita – Grupo H - Atlanta Stadium

16:00 (Argentina) Bélgica vs. Irán – Grupo G - Los Angeles Stadium

19:00 (Argentina) Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - Miami Stadium

22:00 (Argentina) Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

14:00 (Argentina) Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

18:00 (Argentina) Francia vs. Irak – Grupo I - Philadelphia Stadium

21:00 (Argentina) Noruega vs. Senegal – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

00:00 (martes 23/6 de Argentina) Jordania vs. Argelia – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

14:00 (Argentina) Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - Houston Stadium

17:00 (Argentina) Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - Boston Stadium

20:00 (Argentina) Panamá vs. Croacia – Grupo L - Toronto Stadium

23:00 (Argentina) Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

16:00 (Argentina) Suiza vs. Canadá – Grupo B - BC Place Vancouver

16:00 (Argentina) Bosnia vs. Qatar – Grupo B - Seattle Stadium

19:00 (Argentina) Escocia vs. Brasil – Grupo C - Miami Stadium

19:00 (Argentina) Marruecos vs. Haití – Grupo C - Atlanta Stadium

22:00 (Argentina) República Checa vs. México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

22:00 (Argentina) Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

17:00 (Argentina) Ecuador vs. Alemania – Grupo E - New York New Jersey Stadium

17:00 (Argentina) Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E- Philadelphia Stadium

20:00 (Argentina) Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Kansas City Stadium

20:00 (Argentina) Japón vs. Suecia – Grupo F - Dallas Stadium

23:00 (Argentina) Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

23:00 (Argentina) Paraguay vs. Australia – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

16:00 (Argentina) Noruega vs. Francia – Grupo I - Boston Stadium

16:00 (Argentina) Senegal vs. Irak – Grupo I - Toronto Stadium

21:00 (Argentina) Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara

21:00 (Argentina) Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Houston Stadium

00:00 (sábado 27/6 de Argentina) Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - BC Place Vancouver

00:00 (sábado 27/6 de Argentina) Egipto vs. Irán – Grupo G - Seattle Stadium

Sábado, 27 de junio 2026

18:00 (Argentina) Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - New York New Jersey Stadium

18:00 (Argentina) Croacia vs. Ghana – Grupo L - Philadelphia Stadium

20:30 (Argentina) Colombia vs. Portugal – Grupo K - Miami Stadium

20:30 (Argentina) Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

23:00 (Argentina) Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium

23:00 (Argentina) Argelia vs. Austria – Grupo J - Kansas Stadium

primera fase de Argentina
La Argentina y sus tres partidos en el grupo

La Argentina y sus tres partidos en el grupo "J". (Foto: A24.com)

  • 16avos de final (primera vez que se juega en los mundiales)

Domingo, 28 de junio 2026

16:00 (Argentina) – 2º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

14:00 (Argentina – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

17:30 (Argentina) – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

22:00 (Argentina) – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Martes, 30 de junio 2026

14:00 (Argentina) – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

18:00 (Argentina)– 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

22:00 (Argentina) – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio 2026

13:00 (Argentina) – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

17:00 (Argentina) – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

21:00 (Argentina) – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

20:00 (Argentina) Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

16:00 (Argentina) Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

24.00 (Argentina)(o las 00.00 del viernes 3 de julio) Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

15:00 (Argentina) – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

19:00 (Argentina) – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

22:30 (Argentina) – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

  • Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

14:00 (Argentina) – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

18:00 (Argentina)– Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

17:00 (Argentina) – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

21:00 (Argentina) – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

16:00 (Argentina) – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

21:00 (Argentina) – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

13:00 (Argentina) – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

17:00 (Argentina) – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

  • Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

17:00 (Argentina) – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

16:00 (Argentina) – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

18:00 (Argentina) – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

22:00 (Argentina) – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

  • Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

16:00 (Argentina) Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

16:00 (Argentina) Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

  • Partido por el tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

18:00 (Argentina) Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

  • Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio 2026

16:00 (Argentina) Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mundial 2026 Fixture Partidos Mexico Canadá Estados Unidos Argentina Messi
Notas relacionadas
Impresionante: los récords históricos que Lionel Messi puede romper en el Mundial 2026
Trionda, el secreto de la nueva pelota del Mundial 2026 que podría revolucionar al VAR
"Cree en grande": la emotiva campaña de Conmebol que sacude las redes a días del Mundial 2026

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar