La molinería ratificó ante Feletti su rechazo al fondo triguero y negó haber hablado sobre retenciones con el Secretario

En diálogo con A24.com Agro, Cifarelli expresó que personalmente siempre se había mostrado contrario a cualquier tipo de intervención en el flujo comercial.

feletti.jpeg Roberto Feletti buscó la palabra de los empresarios molineros, que ratificaron el rechazo al fideicomiso. (Foto: Comercio Interior)

“Siempre le dije a él que estaba en contra personalmente de un modelo así. Siempre se lo dije. Pero bueno, él me dice “¿cómo hago con los $50.000$ del valor del trigo?” Y yo le respondo: “que fabriques 30 millones de toneladas de trigo, no 22, porque cuanto más trigo tengas para repartir en el mercado interno, mejor”, apuntó Cifarelli.

Además el titular de FAIM afirmó que durante su encuentro de este lunes en la Secretaría de Comercio “no se habló de retenciones”.

Durante la tarde del lunes algunas versiones indicaban que el Gobierno busca por estas horas elevar derechos de exportación de distintos granos, como el trigo, maíz y girasol. Sin embargo desde el sector privado descartaron haber tocado el tema durante la charla.

Según reconstruyó este medio, Feletti había vuelto a proponer que el Gobierno suba las retenciones al trigo y a la carne para contener la suba de precios internos. Pero ante la negativa de sus superiores, decidió quedarse en el molde. No habrá nuevos signos de confrontación de Feletti con Guzmán o Kulfas, su superior directo.

Más allá de los planteos de la molinería, desde la Secretaría de Comercio informaron que "la herramienta establecida por el Gobierno se encuentra implementada y ya cuenta con las primeras empresas inscriptas para recibir los subsidios correspondientes, las cuales tienen una significativa participación en el mercado".

En tanto, desde el Gobierno admitieron las dificultades de los privados. "Durante la reunión, las cámaras molineras plantearon la voluntad de participar del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, si se reconocen algunas particularidades productivas del sector y una mejora en el precio final de la bolsa de harina industrial -en función de la volatilidad que ha adquirido el mercado mundial de trigo luego de la reciente retirada de la República de la India-", sostuvieron desde Comercio.

En tanto, señalaron que "se plantearon las dificultades que genera la presión de exportadores locales en la compra de trigo destinado al mercado interno". En ese sentido, la Secretaría de Comercio "se comprometió a seguir dialogando con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes".

Por último, los funcionarios precisaron que "la puesta en marcha del Fondo Estabilizador, se trabajará de manera individual con cada una de las empresas molineras, ya que las estructuras intermedias aglutinantes (federaciones, asociaciones y demás entidades) no reúnen los requisitos para aplicar como destinatarios de los desembolsos del fideicomiso, que se asignan a las empresas particulares".

¿Se cae el Fondo triguero?

La posibilidad de que el Fondo de Estabilización del trigo no pueda terminar de conformarse debido a la negativa de las Pymes molineras de participar del mismo, a las que luego se sumaron parte de los molinos nucleados en FAIM, fue tema de debate durante el fin de semana.

La cuestión de fondo, pasa por la visión de ambas partes sobre el problema de la inflación.

"El contador Feletti cree que los alimentos son la causa de la inflación. Y yo digo todo lo contrario, que son la consecuencia. Porque si un día te levantás como ahora, que impactó mucho la energía eléctrica y estamos con un 65% de incremento, también impactan las cubiertas de los camiones, el gasoil, todas las paritarias de los trabajadores. Y eso es una consecuencia", digo Cifarelli en diálogo con La Red Rural (Radio La Red- AM 910).

Sobre la posibilidad de que el Fondo se caiga, opinó: "Es probable que asistamos a un mercado mixto, en la que algunas empresas asistan a sus clientes y otras que no, porque no todos venden a panaderías. Pero claramente va a ser difícil. Dependerá de la cantidad de empresas que ingresen. Veremos cómo se van dando los pasos, hay que pasar estos meses que son los de mayor crudeza de los índices inflacionarios y el gobierno necesita bajarlos".

En ese sentido, se mostró dialoguista, pero marcando los límites del sector. "Nosotros no nos hacemos los distraídos. No vamos en contra ni mucho menos, veremos cómo podemos acompañar. Pero no podemos estar a favor de una política publica que ya ha demostrado que no ha sido eficiente en otros momentos y donde ha afectado a gran parte de la industria molinera porque no ha cobrado".