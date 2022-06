¿La otra renta inesperada? Cuánto más recauda el Estado por las exportaciones de granos

En cuanto a la baja de la carga impositiva, la misma fue mínima, desde el 64,9% marcado en marzo a 61,5%, continuando en alto nivel en relación a otras actividades económicas. “Por cada $100 de renta que genera una hectárea promedio, $61,50 se va en impuestos”, graficaron.

¿Las razones de la baja? La suba de los precios de los granos, que coincidió con una leve suba de los rendimientos considerados, ya que los impactos de la sequía fueron menores de los que se estimaban.

Renta inesperada 11.jpg Alberto Fernández presentó junto a Guzmán el proyecto de ley de renta inesperada.

Ingreso récord de divisas

La suba de precios internacionales a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania también trajo aparejado un efecto en las recaudaciones del Estado. ¿De qué modo? EN FADA entienden que este factor no sólo generó un mayor aporte fiscal, sino que también un mayor ingreso de dólares. “En los primeros 5 meses del año el sector cereales y oleaginosas ingresó al país 15.329 millones de dólares por exportaciones”, graficó Miazzo.

“Esto representa un récord histórico de ingreso de divisas”, apuntó.

“Con estos números se puede apreciar que una suba de precios de los granos no sólo beneficia a la producción agropecuaria, sino que también el Estado recauda más e ingresan más dólares al país. Mientras más divisas ingresen al país es mejor para toda la economía, ya que se disponen de más dólares para importar gas y combustibles, por ejemplo. Además, mientras más valga la producción, más actividad económica se genera, en particular en los pueblos y ciudades del interior productivo. Más actividad significa más movimiento para todos los sectores económicos, no sólo el campo”, agregó Nicolle Pisani Claro, economista de FADA.

fada estado en la renta agricola.jpg Según FADA, la recaudación por parte del Estado creció en los últimos meses.

Los impuestos y los cultivos

El informe también analiza los cultivos uno por uno y muestra que la participación del Estado en la soja es del 68,4%, maíz 53,9%, trigo 50,4% y girasol 44,8%. “La carga impositiva está compuesta por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Los nacionales no coparticipables representan el 66,8% del total que afronta una hectárea agrícola en Argentina. Se componen principalmente por los derechos de exportación, a los que se le suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios”, precisaron.

A su vez, las “tributaciones nacionales coparticipables” entre Nación y las provincias representan el 27,8%. “Acá tenemos principalmente el impuesto a las ganancias y los saldos técnicos de IVA”, ahondaron.

Los economistas explicaron que las provincias reciben parte del 27,8% como coparticipación, y que también recaudan diversos impuestos.” En este Índice se consideran el impuesto inmobiliario rural, el impuesto a los sellos y el impuesto a los ingresos brutos, con una alícuota reducida, ya que ni Córdoba ni Santa Fe, por ejemplo, cobran este impuesto. Así, los impuestos provinciales son el 4,9% de los impuestos totales”, explicaron.

A su vez los municipales representan el 0,5% de los impuestos en el Índice FADA promedio nacional. El componente central de los mismos son las tasas viales o las guías cerealeras, de acuerdo a la provincia.

FADA estado en la renta agricola 2.jpg En tiempos de debate por la "renta inesperada", FADA expuso la recaudación por parte del Estado a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Provincia por provincia: ¿cómo es el cobro de impuestos?

En cuanto a los índices provinciales, Córdoba registra un 62,3%, Buenos Aires 59,6%, Santa Fe 59,7%, La Pampa 59,8%, Entre Ríos 64,1% y San Luis 62,5%.

“Los impuestos provinciales presentan divergencias. En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos con diferentes alícuotas; y en Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta. Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras”, indicaron.

Además remarcaron que Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

Hidrovía.jpg La Hidrovía Paraná-Paraguay, clave para las exportaciones del campo y las recaudaciones del Estado.

Lado B: la escasez de gasoil, una verdadera amenaza

Tal como A24.com Agro viene explicando desde varios meses, los problemas para el abastecimiento de gasoil en el país afectan seriamente a las producciones agropecuarias y a las rentabilidades del sector. Hacia fines de marzo los problemas más serios estaban en la Pampa Húmeda, y ahora, a principios de junio, el norte argentino es un verdadero desierto en cuestión de gasoil. La performance y tiempos de las cosechas se vuelven un verdadero interrogante y algunos productos, como la caña de azúcar, al ser perecederos corren serios riesgos de perder calidad y valor comercial a causa de los problemas de logística.

Desde FADA monitorearon la problemática: “Afecta a productores, contratistas y camioneros. El faltante genera problemas productivos, ya que en muchos casos no se puede cosechar porque no hay gasoil para las máquinas. Problemas logísticos porque no se puede sacar lo que se cosechó de los campos debido a la falta de combustible para los camiones, o se priorizan fletes cortos porque los camioneros temen hacer fletes largos a Rosario y no poder volver”, indicaron.

“Hay grandes incrementos de costos, porque ante la escasez se vende gasoil blue, como se ha comenzado a llamar al gasoil que se vende por encima del precio oficial”, especificaron.

En la fundación entienden que esta problemática genera impactos para las personas que trabajan en estos eslabones. “Contratistas y productores perdiendo tiempo y dinero, esperando días o viajando decenas de kilómetros para conseguir combustible. Transportistas perdiendo días enteros en una cola de una estación de servicio esperando para cargar combustible, justo en la época que más trabajan en el año. Múltiples impactos negativos que los productores, contratistas y camioneros de Uruguay, Paraguay y Brasil no están sufriendo”, remarcaron.