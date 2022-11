La tensión entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta llegó al campo: contrapunto por las retenciones

Luego de la polémica que protagonizó días atrás Patricia Bullrich con el Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, hombre clave en el armado del larretismo, la tensión entre los dos bloques dentro de Juntos por el Cambio desembarcó en el terreno agropecuario. “Al que venga y te diga que va a llevar las retenciones a cero de un shock, no le creas”, había dicho Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño. Ahora la presidenta del PRO le salió al cruce: “A mí me van a creer. El que no dice que va a bajar las retenciones va a seguir con más de lo mismo”.