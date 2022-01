“Los productores son solidarios, están dispuestos a trabajar y ser parte del diseño de las políticas públicas”, sostuvo Domínguez ante los medios allí presentes. "Y están dispuestos a parar también", acotó un periodista presente en la charla.

"Y está muy bien- respondió Domínguez-. Cada sector tiene el legítimo derecho a hacer los reclamos que estime pertinentes. A mí no me parece un problema eso. Nosotros tenemos que seguir avanzando con el mandato que tenemos por delante y el mandato es aprovechar la enorme capacidad que tiene el sistema productivo argentino".

Manzur dominguez.jpg A la salida del encuentro con Manzur, Julián Domínguez habló sobre las retenciones a los productores agropecuarios.

La discusión por las retenciones a las exportaciones

Consultado por si el Gobierno estaba dispuesto a realizar una baja en las retenciones, Domínguez señaló que la gestión “está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que la Argentina salga adelante”.

Pero aclaró: “En ningún momento estuvo en discusión el tema de las retenciones”.

Al respecto, el presidente de Carbap, Horacio Salaverry, tuvo una mirada disonante con el Ministro. "Nunca hemos bajado de la agenda el tema retenciones. Siempre hemos mantenido firme ese reclamo. Lo que pasa que cuando uno se sienta a discutir un tema puntual, por ejemplo carnes, se habla sobre eso. Pero nunca hemos bajado el tema retenciones de la agenda", dijo a A24.com Agro.

La semana pasada, desde la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) apuntaron directamente por este tema. Entre los productores de la región entienden que el régimen a través del cual el Gobierno materializaba el cobro de retenciones caducó el pasado 31 de diciembre. Y que la continuidad de la modalidad, entonces, resulta hoy inconstitucional. Horas después sumaron su reclamo desde la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Battig.jpeg Augusto Battig, presidente de Apronor. La entidad del Norte había sido la primera en señalar la vía judicial para las retenciones.

Sin embargo el ministro Domínguez respondió sin rodeos: “(Realizar una baja de retenciones) no forma parte de la agenda del Gobierno y tampoco de la de este ministerio”.

Y agregó: “El Gobierno bajó las retenciones en todas las economías regionales, como los sectores nos pidieron. Tienen el legítimo derecho de reclamar para pagar menos. Ahora: el Estado tiene otra misión, garantizar el bien general y el bien común, y yo voy a trabajar para eso”.

achetoni(1).jpg "Mínimo No Imponible": el pedido de Carlos Achetoni de Federación Agraria Argentina (FAA) por las retenciones.

¿Un Mínimo No Imponible para las retenciones?

“Creo que es algo muy importante de poner en agenda, porque es algo que sé que no tienen en el Gobierno respecto a retenciones, es la reducción de retenciones a través de un Mínimo No Imponible (MNI) donde las primeras toneladas de producción no paguen retenciones”, señaló el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.

Consultado por A24.com Agro sobre el tema, el federado sostuvo que “es parte del bienestar general que se proteja que los productores de distintas escalas puedan seguir en la actividad. Y porque como está hoy el modelo tiende a la desaparición de los pequeños y medianos productores y a la concentración de la producción”.

¿De qué se trata la vía legal de los productores?

Otra entidad desde la que salieron a responder por las palabras de Julián Domínguez fue Apronor. En diálogo con este medio, Gonzalo Blasco, ingeniero agrónomo y secretario de la entidad de productores del norte del país dijo tener “algunas coincidencias y fuertes disidencias”.

“Entre los puntos que coincidimos es que el sector es solidario, porque de algunas producciones el Estado se queda con el 70% o más, que se van en impuestos. Y eso estoy hablando para zona núcleo, imagínense nosotros que estamos a más de 1.000 kilómetros del puerto”, alertó Blasco.

“También coincidimos en que los productores tenemos derecho a defendernos: es por eso que estamos evaluando ir a la Justicia”, contó.

El camino a transitar, reconocen, no es sencillo. A lo que primero evaluaban como “remedio jurídico más idóneo” la presentación de un recurso de amparo, por estos días la evaluación parece ponderar a conseguir una “declarativa de certeza” ante el fuero federal de Tucumán.

“Como consideran muchos abogados, productores y otros profesionales del agro, al no estar aprobado el Presupuesto 2022 deberíamos tener retenciones cero. Pero estamos pagando lo mismo que antes”, cargó Blasco.

La ola de calor y los cortes de luz afectaron al campo

Otro de los puntos que alertaron desde Apronor tiene que ver con el concepto de contraprestación a las retenciones agropecuarias. Ante la durísima ola de calor que sufre todo el país y los cortes de luz que sufrieron grandes poblaciones, los productores alertaron por el impacto en las producciones.

“Domínguez dice de aprovechar el potencial del campo, pero lo aprovechan mal y nos sacan niveles exorbitantes de impuestos como a nadie de la economía, y sin contraprestación”, remarcó Blasco.

“Esto es confiscación”, dijo.

“¿Cuál es la contraprestación? ¿Qué extensas cantidades del país hoy no tengan luz, que no haya agua potable? ¿La inseguridad que sufrimos todos los argentinos, y entre ellos los productores? El Gobierno tiene una mirada mercantilista sobre el sector agropecuario, parece que se ponen metas”, sostuvo.

Y concluyó: “Miente cuando dice que le sacan las retenciones a las economías regionales. Yo produzco en Tucumán y no me quieren reconocer como economía regional, porque produzco granos, y pago las mismas retenciones que un productor que está a 20 kilómetros del puerto. No ven a nuestro sector como un factor de desarrollo sino como una caja”.