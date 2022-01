"Se terminó la grieta para nosotros, queremos apoyo": la desesperación de un productor acosado por los incendios

“Miren lo que es esto, más de 2.000 hectáreas de pino quemadas en el departamento de San Martín, Paraje Yurucuá, hace dos días que se piden aviones al Estado, los bomberos no dan abasto, no vinieron porque no dan abasto, no tienen fondos. Aviones hidrantes, por toda la Provincia se está prendiendo fuego. ¿Qué hacen con la plata de nuestros impuestos? ¿Qué hacen con la guita? No van a tener de donde sacarnos un peso. No queda nada, desierto, desolación total”, fueron las palabras desesperadas de Gianelli, quien además preside la Sociedad Rural de La Cruz, en la zona más cercana a la costa del río Uruguay.