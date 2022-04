Transportistas continuarán con el paro ante el fracaso de la reunión para actualizar la tarifa del flete de granos

No hubo caso. Después de más de tres horas de reunión, con cuarto intermedio incluido, se confirmó que continuará el paro por tiempo indeterminado en el transporte de granos. La cosecha gruesa está en pleno desarrollo, las demandas de logística en el campo no pueden esperar y aún así la medida ya lleva tres días de extensión con un alto acatamiento. Las negociaciones para destrabar el conflicto entre el Ministerio de Transporte y las cámaras de transportistas y entidades de la producción no llegaron a buen puerto. La escasez y la suba del precio del gasoil, es el principal punto en las negociaciones.