¿Un nuevo hito de las billeteras virtuales? Pagar la tasa vial con granos está cerca de implementarse

Barroso es un abanderado del PRO en la región centro oeste de la provincia de Buenos Aires. Concejal por esa fuerza desde 2009, en 2015 saltó a la silla de la intendencia. Sus primeras impresiones sobre los tiempos en el poder Ejecutivo fueron concretos: “hay mucha lentitud y burocracia”. Y contó que el vínculo con la empresa que instrumenta este nuevo mecanismo de pago nació tras una serie de reuniones por unos proyectos vinculados al corredor agroindustrial de la ruta 5.

El maíz lideró la cosecha 2019/20 de Córdoba Junto a la soja y el trigo, el maíz también será útil en las billeteras virtuales para pagar la tasa vial.

“Agrotoken tuvo un gran desarrollo en los últimos meses en esta zona. Entre que uno toma una decisión política y la misma se ejecuta pasa por un montón de estados, lugares y papeles porque estamos regidos por una Ley Orgánica Municipal del año 1953, y por eso urge facilitarle a los vecinos estos nuevos mecanismos de interacción. Y en este contexto yo diría que esto se pudo concretar en “tiempo récord” porque comenzamos con estas conversaciones en marzo”, contó Barroso.

La primera aclaración que hacen desde el Ejecutivo es concreta: el programa se aplicará únicamente para el pago de la Tasa Vial Agropecuaria, y los granos de los productores “tokenizados” no pueden ser aceptados directamente por la Municipalidad, ya que el Estado únicamente puede administrar pesos argentinos corrientes. Es ahí donde entra en juego el rol de la firma liderada por el reconocido expolista Eduardo Novillo Astrada: Agrotoken le abona en pesos a 9 de Julio el valor de la tasa vial que haya decidido cancelar el productor agropecuario.

Otro punto clave: los granos de los productores deberán ser sí o sí certificados por un acopiador formal, de los más reconocidos que operan en la zona. El contrato de compra venta generado con las empresas del acopio será el instrumento que “tokenice” a los granos. Y si bien hay trabajos que apuntan a sumar en algún tiempo a los silobolsas particulares de cada productor, por el momento no forman parte de la propuesta.

“En lo reglamentario no necesito pedirle ni permiso ni a la AFIP, ni a la Provincia de Buenos Aires, porque no estoy incumpliendo ningún punto. A la cuenta municipal no le ingresa un “token”, algo que igual estaría bueno, ojo. Porque no estoy diciendo que sea algo malo, pero no lo puedo hacer porque eso sí que está prohibido por ley”, planteó.

Firma Agrotoken 9 de julio.jpg El intendente Barroso en la cabecera de la mesa durante la firma del convenio con Agrotoken.

El “Agrotoken” salta a la arena política

Barroso asegura que su decisión política es la de encontrar el consenso con las otras fuerzas del recinto local y que en noviembre a más tardar el sistema pueda entrar en funciones. ¿Tiene los números para lograr que se materialice? Sí, de los 18 concejales 11 son de su propia fuerza. Pero aunque no espera una buena recepción de parte de la oposición espera que el convenio tenga paso exitoso por allí.

“Si es una buena noticia en la gestión es también una buena noticia en la política. Yo soy un hombre del PRO y políticamente tenemos esta mirada, pero aún no sé qué dirán las otras fuerzas. Sería una pena que no reconozcan este avance. Sería una miopía política porque hoy esto no está en el boca a boca pero sí les preocupa a los más jóvenes”, planteó.

Entre los argumentos a favor el más fuerte está ligado a lo que busca la nueva generación de administradores de campos e ingenieros agrónomos en una franja que no supera los 40 años. “Yo le llego a decir a mi viejo, que tiene 80 años, que se “tokenice” y me va a mirar preguntándome de qué estoy hablando. Es una cuestión generacional”, graficó.

Trigo.jpg El trigo también puede ser uno de los granos que sean parte de las billeteras virtuales.

Noviembre y más allá

¿Qué podría pasar luego de una aprobación en el Concejo deliberante? Con una base agrícola ganadera y una importante actividad agroindustrial, con un fuerte polo metalmecánico, la idea para los tiempos que siguen es que prontamente los productores ganaderos puedan sumarse al sistema que se presentó.

Si bien desde la empresa no brindaron mayores detalles sobre cómo se replicaría en la hacienda, estimaron que en un plazo de no más de 60 días presentarían a la alternativa que le permita a la ganadería sumarse. En el Ejecutivo incluso se entusiasman y creen que en dos años los “agrotokens” ya podrían ser una billetera virtual de uso frecuente en toda la agroindustria de ese corredor de la ruta 5.

General Viamonte y San Antonio de Areco en Buenos Aires, o Venado Tuerto en Santa Fe ya son algunos de los municipios que ya se contactaron o con el intendente Barroso o la empresa para replicar el modelo en sus territorios. Agrotoken a la vez busca generar nuevos “HUB’s” como agroindustrial que opera allí en otras partes del país, como en el corazón agropecuario de Salta, con epicentro en la localidad de Las Lajitas. Y además del que opera en la ruta 5 en 9 de Julio ya desarrolló otro en Tandil.

Eduardo Novillo Astrada.jpg "Nosotros somos outsiders", se define el expolista profesional Novillo Astrada, hoy volcado al mundo de las billeteras virtuales.

“El Agrotoken es una manera de pago más y nosotros por cada transacción que se haga aportamos a una obra de bien público, en este caso al cuartel de Bomberos Voluntarios, como en otro momento podrá ser una escuela o el hospital. La baja de costo para los productores va a ser para que nosotros cedamos parte de lo que cobraría un tercero como comisión. Lo dejaremos para esas obras en casco urbano de la ciudad”, aseguró Novillo Astrada.

“El productor será el gran beneficiario pero los acopiadores serán nuestros “Go to Market” en esto. En ellos son en quien confía el productor después de una larga relación de décadas. Nosotros somos “outsiders”, hacemos algo completamente disruptivo. Por eso hoy dimos el puntapié inicial con la soja, el trigo y el maíz, pero pronto sumaremos otros granos y también a la producción de carne”, cerró el empresario.