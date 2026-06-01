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Laura Ubfal apuntó contra Flor Peña por cómo reaccionó ante un comentario de su hijo y abrió una fuerte polémica

Laura Ubfal cuestionó a Florencia Peña por una actitud con su hijo en Luzu y advirtió sobre el mensaje que transmite en la educación de los varones.

1 jun 2026, 22:27
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laura ubfal y flor peña
laura ubfal y flor peña

En LAM (América TV), Laura Ubfal comentó el fuerte descargo que hizo en Bondi Live contra Florencia Peña por una actitud que tuvo con su hijo durante un streaming de Luzu. La periodista explicó que el episodio le resultó preocupante por el mensaje que podía transmitir sobre la educación y el respeto hacia las mujeres.

“Yo estaba hablando en Bondi del caso de Agostina. Como la gente siempre pregunta, porque uno a veces leyó más que otros, o participó en alguna marcha, qué sé yo, y viene la marcha del 3J, a 11 años del Ni Una Menos, y cada vez hay más femicidios y no menos. En un gobierno, además, donde este tema parece que es joda y no les importa. Entonces, el tema es que yo estaba hablando de eso, y relacioné, me preguntan, y yo siempre digo que todo tiene que ver con la educación. Yo no tengo hijos varones, pero las madres de hijos varones, lamentablemente, tanto como los padres, son muy responsables de la educación que le dan a esos hijos varones”, comenzó Ubfal.

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La periodista insistió en la importancia de formar a los varones desde una mirada igualitaria: “Es fundamental cómo educás vos a un hijo varón, la mirada que le ponés sobre las mujeres. No solamente de que colaboren en la casa y todas esas cosas que son lo obvio”. Y agregó: “A partir de todo lo que venía hablando de los niños y de que, lamentablemente, yo creo que tiene que haber ESI en la escuela, tiene que haber educación sexual. Yo, últimamente, me encontré con muchas mamás y abuelas preocupadas con lo que pasa con los varones, sobre todo. Hay mucha preocupación. Está este tema de los incels”.

Ubfal recordó una situación que la llevó a reflexionar sobre el tema: “Los que vieron la serie Adolescencia habrán visto el tema de los varones que sienten que las mujeres lo rechazan y les agarran como un odio. Entonces, ¿qué pasó? Me vino a la memoria porque lo había charlado con amigas y con mujeres de Flor Peña y Marley, que llevaron a sus niños al streaming, Mirko y Pipe”.

En el streaming de Luzu, Peña y Marley participaron junto a sus hijos en una charla distendida. Durante la conversación, el hijo de la actriz comentó que en su grupo había una niña que despertaba el interés de todos y que a veces estaba con uno y otras veces con otro. Entre risas, tanto Flor como los presentes tomaron el comentario con naturalidad, pero para Ubfal ese momento fue revelador. "Yo decía: ‘¿Por qué no le explicas ahí a tu hijo que esa chica tiene el derecho de elegir?’ Porque no es una prostituta. Si un día quiere estar con uno y un día quiere estar con otro, tiene todo el derecho de hacerlo”, se preguntó la comunicadora.

“Yo lo comenté porque le hizo ruido a un montón de mujeres que me llamaron y me lo comentaron”, explicó Ubfal, quien en Bondi había dicho: "Ahí empieza todo, Flor. Y no te diste cuenta. Y lo digo porque es una mina con cabeza abierta. Y se reían, y se reían. Eso dicen los incels, que las minas son todas unas putas. Esa nena tiene el derecho a tener cuantos novios quiera”.

En el ciclo de espectáculos, Fefe Bongiorno aportó su mirada sobre el planteo de Ubfal: “¿No sentís que este caso era más una cuestión humorística de decir: ‘Ah, está conmigo, pero está con todos’ en vez de juzgar a la nena por estar con todos? Me parece que el nene acá habla como de su situación personal. Ya sé que no hablás de la criatura, pero me parece que Florencia no sintió en ese momento una necesidad de hacer una bajada porque no estaba realmente haciendo un juicio sobre el nene”.

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