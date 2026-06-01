Laura Ubfal apuntó contra Flor Peña por cómo reaccionó ante un comentario de su hijo y abrió una fuerte polémica

En el streaming de Luzu, Peña y Marley participaron junto a sus hijos en una charla distendida. Durante la conversación, el hijo de la actriz comentó que en su grupo había una niña que despertaba el interés de todos y que a veces estaba con uno y otras veces con otro. Entre risas, tanto Flor como los presentes tomaron el comentario con naturalidad, pero para Ubfal ese momento fue revelador. "Yo decía: ‘¿Por qué no le explicas ahí a tu hijo que esa chica tiene el derecho de elegir?’ Porque no es una prostituta. Si un día quiere estar con uno y un día quiere estar con otro, tiene todo el derecho de hacerlo”, se preguntó la comunicadora.

“Yo lo comenté porque le hizo ruido a un montón de mujeres que me llamaron y me lo comentaron”, explicó Ubfal, quien en Bondi había dicho: "Ahí empieza todo, Flor. Y no te diste cuenta. Y lo digo porque es una mina con cabeza abierta. Y se reían, y se reían. Eso dicen los incels, que las minas son todas unas putas. Esa nena tiene el derecho a tener cuantos novios quiera”.

En el ciclo de espectáculos, Fefe Bongiorno aportó su mirada sobre el planteo de Ubfal: “¿No sentís que este caso era más una cuestión humorística de decir: ‘Ah, está conmigo, pero está con todos’ en vez de juzgar a la nena por estar con todos? Me parece que el nene acá habla como de su situación personal. Ya sé que no hablás de la criatura, pero me parece que Florencia no sintió en ese momento una necesidad de hacer una bajada porque no estaba realmente haciendo un juicio sobre el nene”.