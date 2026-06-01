La confesión del abuelo de Agostina Vega sobre las horas clave de la búsqueda: "Barrelier nos engañó a todos"

“Sé que se ha hecho una investigación larga, completa, con todos los recursos que puso la policía, la provincia y el Ministerio de Justicia. Como le vengo diciendo a todos cada vez que me preguntan, creo que se empezó tarde. Ahora tienen que seguir investigando porque hay más gente implicada, y bueno, esperemos que pronto puedan dar con ellos para que también sean juzgados, castigados”.

Según el relato de la familia, durante las primeras horas nadie sospechaba de Barrelier. Su cercanía con el entorno de Agostina y la relación de amistad que mantenía con la madre de la adolescente contribuyeron a que sus dichos fueran tomados como válidos.

Al ser consultado sobre si creyeron en la primera versión del acusado, el abuelo aseguró que "de la misma forma que manipuló y indujo a mi nieta, los engañó a todos".

Carlos Nayi El abogado defensor sostuvo que la figura de Barrelier no despertó sospechas en los primeros momentos de la investigación y lo calificó como un "impostor". (Foto: captura de pantalla)

En ese marcó, sostuvo que Barrelier "desvió la investigación hacia otro rumbo mientras él cometía este hecho fatal. Esta cosa que está presa es de la peor calaña que pueda haber en la tierra. Porque mentirle a la madre de la forma que le mintió, diciendo que no sabía nada de mi nieta, cuando había o estaba cometiendo el hecho que todos sabemos".

En la misma línea, el abogado defensor sostuvo que la figura de Barrelier no despertó sospechas en los primeros momentos de la investigación y lo calificó como un "impostor".

"Nadie sospechaba de Barrelier. Un impostor. Una persona que se mostraba como afable, encantador, solidario, conmovido, hasta pedía por momentos justicia con la incertidumbre de la desaparición de Agostina", sostuvo Nayi y agregó que la confianza hacia el único detenido por el asesinato de la adolescente se daba porque "había mantenido una relación sentimental con la madre hasta hace no más de un año" y que "esa relación que se había interrumpido luego se prolongó en una amistad".

La cronología de los hechos

El abogado también reconstruyó los encuentros que, según la investigación, mantuvieron Agostina, su madre y Barrelier durante las horas previas a la desaparición.

Según detalló, alrededor de las 14 participaron de una actividad en una cancha de fútbol. Más tarde, cerca de las 15, coincidieron en un cumpleaños al que asistieron la adolescente, su madre y Barrelier. Finalmente, hubo un nuevo encuentro alrededor de las 18 en la avenida Alem.

De acuerdo con el relato del letrado, Agostina regresó a su domicilio cerca de las 20.30 y poco después informó que saldría con un amigo. A partir de ese momento se perdió todo contacto con ella.

La preocupación de la familia comenzó a crecer con el paso de las horas. Ante la falta de respuestas, la madre intentó comunicarse con distintas personas del entorno de la adolescente, entre ellas Barrelier.

Agostina abogado chats La conversación que mantuvo la madre de Agostina con el principal acusado. (Foto: captura de pantalla)

En ese marco, Nayi aseguró que uno de los puntos que hoy genera cuestionamientos es el tiempo transcurrido entre la desaparición y las primeras actuaciones oficiales. La denuncia fue presentada en la Unidad Judicial N°13 a las 4.10 de la madrugada. Sin embargo, la familia cuestiona que la declaración formal y otras medidas no se hayan concretado con mayor rapidez.

“Esto tiene que ver con la actitud abandónica, con la falta de empatía, con una clara mala praxis policial o judicial. Porque no puede ser que llegando a la madre en donde frente a la desaparición de una niña de 14 años, la diferencia en minutos es lo que separa la vida y la muerte”, aseguró el letrado.

Mientras tanto, los familiares insisten en que la causa no debe limitarse al único detenido. Consideran que existen elementos que justifican profundizar las medidas para determinar si hubo colaboración de terceros antes, durante o después del crimen.

Con Barrelier imputado por femicidio y detenido en el marco de la causa, la investigación continúa avanzando para reconstruir por completo lo ocurrido y establecer todas las responsabilidades en el asesinato de Agostina Vega.