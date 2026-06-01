Daniel Grinbank con Novaresio: "Este gobierno es absolutamente casta"

El empresario Daniel Grinbank consideró que el Gobierno de Javier Milei "es absolutamente casta" y "corrupto", al compararlo con la gestión del kirchnerismo. Además, confió que atraviesa la situación de Argentina con "profunda tristeza y dolor".
El empresario Daniel Grinbank cuestionó con dureza a la administración de Javier Milei, a la que calificó como "absolutamente casta" y "corrupta".
Daniel Grinbank criticó tanto al Gobierno nacional como a las gestiones kirchneristas. (Foto: captura).
El empresario Daniel Grinbank consideró que el Gobierno de Javier Milei "es absolutamente casta" y "corrupto", al compararlo con la gestión del kirchnerismo. Además, confió que atraviesa la situación de Argentina con "profunda tristeza y dolor".
En un anticipo de su participación en el programa Luis Novaresio Entrevista, que se estrena esta medianoche, Grinbank afirmó que Javier Milei llegó a la presidencia con "dos hits" que lanzó en la campaña electoral, cuando decía que "iba a dolarizar y terminar con la casta". "Este gobierno es absolutamente casta y tomando a casta como igual a corrupción: este gobierno es corrupto", evaluó el empresario.
Al respecto agregó que este "gobierno es corrupto, tan corrupto como los anteriores, quizás con menos tiempo, quizás con otras sofisticaciones" y en una clara referencia al ex secretario de Obras Públicas, José López, matizó que "quizás nos revolean un bolso en un templo de monjas, pero es un gobierno que tiene alta dosis de corrupción".
Respecto al momento que atraviesa la Argentina bajo la administración de Milei, Grinbank confió "si tuviera que sintetizarlo en una sola palabra, diría con profunda tristeza y dolor". En esa línea, sostuvo que el gobierno actual "es el emergente de cambios" que devinieron luego que "sucesivos gobiernos de la democracia degradaron a la democracia" aunque reconoció que muchas de las transformaciones "eran muy necesarias".
En ese sentido, explicó que su "gran enojo con todo el kirchnerismo" es producto de esa "degradación". "Más allá de su corrupción, es que enarboló banderas de la justicia social, los derechos humanos, medio ambiente, las políticas de género. Cuestiones con las cuales yo comulgo profundamente y lo degradaron", lamentó.
"Entonces hay un huevo de la serpiente que se genera que es la frustración de la globalización, y que da emergentes como el gobierno libertario", diagnosticó.
Respecto a la caracterización de los libertarios, puntualizó en el "desprecio por el estado" y volvió a apuntar contra el kichnerismo: "Un estado que había sido muy corrupto y en el cual lamentablemente siento que los K o La Cámpora son un tapón al progresismo, a la renovación, a un cambio que a gritos estamos pidiendo una tercera posición", analizó.
Por último, contó que si tuviera la oportunidad de hablar con el presidente le advertiría para que se dé "cuenta que está fracasando" y remarcó que "lo ideológico se lo lleva puesto" al presidente.