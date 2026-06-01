Daniel Grinbank con Novaresio: "Este gobierno es absolutamente casta"

El momento de Argentina

Respecto al momento que atraviesa la Argentina bajo la administración de Milei, Grinbank confió "si tuviera que sintetizarlo en una sola palabra, diría con profunda tristeza y dolor". En esa línea, sostuvo que el gobierno actual "es el emergente de cambios" que devinieron luego que "sucesivos gobiernos de la democracia degradaron a la democracia" aunque reconoció que muchas de las transformaciones "eran muy necesarias".

En ese sentido, explicó que su "gran enojo con todo el kirchnerismo" es producto de esa "degradación". "Más allá de su corrupción, es que enarboló banderas de la justicia social, los derechos humanos, medio ambiente, las políticas de género. Cuestiones con las cuales yo comulgo profundamente y lo degradaron", lamentó.

"Entonces hay un huevo de la serpiente que se genera que es la frustración de la globalización, y que da emergentes como el gobierno libertario", diagnosticó.

Respecto a la caracterización de los libertarios, puntualizó en el "desprecio por el estado" y volvió a apuntar contra el kichnerismo: "Un estado que había sido muy corrupto y en el cual lamentablemente siento que los K o La Cámpora son un tapón al progresismo, a la renovación, a un cambio que a gritos estamos pidiendo una tercera posición", analizó.

Por último, contó que si tuviera la oportunidad de hablar con el presidente le advertiría para que se dé "cuenta que está fracasando" y remarcó que "lo ideológico se lo lleva puesto" al presidente.