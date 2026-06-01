Patricia Bullrich se desmarcó del Gobierno y rechazó retirar el pliego de María Verónica Michelli

A través de una extensa publicación en redes sociales, Bullrich explicó los motivos por los que no acompañará la medida y remarcó que su compromiso político no implica resignar sus convicciones personales.

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, expresó.

La senadora ratificó su pertenencia al espacio oficialista y aseguró que acompaña "con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2061568504101319059?s=20&partner=&hide_thread=false Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal.



Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2026

Además, señaló que ya le transmitió su postura al mandatario y aclaró que la diferencia no altera su vínculo con el Gobierno. En ese sentido, sostuvo que "en una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece".

Por último, reivindicó la importancia del intercambio de ideas dentro del espacio político y concluyó: "El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio. Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso".

La postulación de Michelli

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto con el presidente Javier Milei, remitieron al Senado la solicitud formal para retirar la candidatura de Michelli. El pliego ya contaba con el respaldo de nueve integrantes de la Comisión de Acuerdos, sobre un total de 17, y estaba en condiciones de obtener dictamen, aunque el oficialismo decidió no impulsar su tratamiento.

La principal resistencia a la postulación está vinculada a la relación familiar de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, quien publicó investigaciones sobre distintos temas de interés público, entre ellos el caso Libra y la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

María Verónica Michelli El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto con el presidente Javier Milei, remitieron al Senado la solicitud formal para retirar la candidatura de Michelli. (Foto: Senado)

La decisión del Senado

El debate sobre los pliegos remitidos por Mahiques, incluido el pedido de baja de la candidatura de Michelli, fue convocado para la sesión prevista el próximo 4 de junio y deberá ser ratificada por el Senado mediante una votación con mayoría simple.

Con su pronunciamiento, Bullrich dejó en claro que no acompañará esa iniciativa y planteó una diferencia respecto de la estrategia adoptada por la Casa Rosada.