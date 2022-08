Agustín Rossi habló de su futuro en Boca

Antes del partido contra Agropecuario, que se juega esta noche en Salta a las 21.10 y partido en el cual Rossi será suplente de Javier García, el guardametas habló con los medios: "El apoyo de la gente estuvo siempre, hay que estar agradecido con el hincha de Boca".

"Este momento lo vivo con tranquilidad, profesionalismo y respeto a la institución que me da el lugar de trabajar, muy feliz con eso. ¿Si me peleé con mi representante? No, nada que ver, eso no va a cambiar nunca", cerró el ex Estudiantes y Lanús.

Qué le ofrece Boca a Agustín Rossi para la renovación

Contrato hasta diciembre de 2026

Cláusula de salida superior a los 20 millones de dólares

Sueldo total (por todo el contrato) de 11 millones de dólares brutos (sin impuestos, serían 7 millones de dólares)

Adelanto del 40% del primer año de contrato

De esta manera, teniendo en cuenta el valor del dólar oficial, a Rossi le quedarían 3,1 millones de dólares en total, lo que daría un sueldo anual de 750.000 de la moneda estadounidense.

Qué pretende Agustín Rossi para renovar con Boca