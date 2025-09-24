Astrología: los signos más tóxicos y cómo se potencian en primavera

La temporada de espejos incómodos

La primavera 2025 nos invita a mirar qué parte de lo que llamamos “tóxico” en el otro también vive en nosotros. ¿No será que proyectamos nuestros propios miedos? ¿O que nos quedamos en vínculos que no nos hacen bien porque preferimos lo conocido a la soledad?

image Entre flores y secretos, algunos signos muestran su lado más filoso. Foto: Internet, astrología.

Ranking de signos más tóxicos en primavera

Escorpio

Maestros de la intensidad. Cuando aman, lo hacen con todo, pero si sienten traición, su lado vengativo se despierta. En primavera, los celos suben como espuma.

Leo

El drama es su idioma. Si sienten que no reciben la atención que merecen, montan una escena que ni en la novela de las 9. La temporada los potencia a exigir todo.

Cáncer

Cariñosos y protectores, pero también pegajosos. En primavera se les disparan los miedos al abandono, y pueden volverse demandantes.

Tauro

Fieles y leales, sí, pero también tercos. Cuando sienten que pierden control, sacan la faceta posesiva y se aferran con uñas y dientes.

Géminis

Su curiosidad los lleva a jugar en todos los frentes. Eso, en primavera, puede volverse inestabilidad, cambios de humor y mucha confusión en pareja.

¿Y cómo se baja la toxicidad?

Primero: reconociéndola. Nadie cambia lo que no acepta. Segundo: poniendo límites claros, aunque incomoden. Y tercero: recordando que querer no es sinónimo de sufrir.

La primavera 2025 puede ser la excusa perfecta para soltar esas dinámicas de control y abrir paso a vínculos más sanos.

Preguntas frecuentes

¿Qué signos son los más tóxicos en primavera 2025?

Escorpio, Leo, Cáncer, Tauro y Géminis, cada uno con su estilo particular de intensidad.

¿Se puede cambiar un vínculo tóxico?

Sí, si hay voluntad de ambas partes y límites claros. Pero a veces la mejor decisión es soltar.