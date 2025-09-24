Astrología: los signos más tóxicos y cómo se potencian en primavera

La primavera 2025 trae ganas de enamorarse, de salir, de bailar bajo las flores. Pero ojo: junto con las mariposas en la panza, aparecen también los enredos tóxicos. Esos vínculos que te elevan y te hunden en cuestión de minutos.
La primavera 2025 activa vínculos intensos: estos son los signos más tóxicos y cómo se les dispara la intensidad en esta temporada en la astrología
No es que un signo sea “malo” por naturaleza, pero hay energías que, combinadas con el clima primaveral, pueden sacar la parte más manipuladora, posesiva o dramática de la personalidad.
La línea es finita. Porque, seamos sinceros, un poquito de celos o intensidad puede hasta sentirse como pasión. El problema es cuando eso se convierte en control, manipulación o un sube y baja que te deja mareado.
La primavera potencia la necesidad de conexión, pero también los miedos al abandono. Y ahí es donde algunos signos se ponen más filosos: “¿Dónde estabas?”, “¿Por qué no me contestás?”, “¿Quién es ese que te comentó?”.
La primavera 2025 nos invita a mirar qué parte de lo que llamamos “tóxico” en el otro también vive en nosotros. ¿No será que proyectamos nuestros propios miedos? ¿O que nos quedamos en vínculos que no nos hacen bien porque preferimos lo conocido a la soledad?
Escorpio
Maestros de la intensidad. Cuando aman, lo hacen con todo, pero si sienten traición, su lado vengativo se despierta. En primavera, los celos suben como espuma.
Leo
El drama es su idioma. Si sienten que no reciben la atención que merecen, montan una escena que ni en la novela de las 9. La temporada los potencia a exigir todo.
Cáncer
Cariñosos y protectores, pero también pegajosos. En primavera se les disparan los miedos al abandono, y pueden volverse demandantes.
Tauro
Fieles y leales, sí, pero también tercos. Cuando sienten que pierden control, sacan la faceta posesiva y se aferran con uñas y dientes.
Géminis
Su curiosidad los lleva a jugar en todos los frentes. Eso, en primavera, puede volverse inestabilidad, cambios de humor y mucha confusión en pareja.
Primero: reconociéndola. Nadie cambia lo que no acepta. Segundo: poniendo límites claros, aunque incomoden. Y tercero: recordando que querer no es sinónimo de sufrir.
La primavera 2025 puede ser la excusa perfecta para soltar esas dinámicas de control y abrir paso a vínculos más sanos.
¿Qué signos son los más tóxicos en primavera 2025?
Escorpio, Leo, Cáncer, Tauro y Géminis, cada uno con su estilo particular de intensidad.
¿Se puede cambiar un vínculo tóxico?
Sí, si hay voluntad de ambas partes y límites claros. Pero a veces la mejor decisión es soltar.