Astrología: Llega la primavera y predicciones románticas para los 12 signos del zodiaco

Cuando sube la temperatura, suben también las chances de que aparezca alguien que te saque mariposas. La primavera es como ese amigo que te manda “vamos a tomar algo tranqui” y terminás volviendo enamorado a las 4 AM.
Spoiler: vas a tener más ganas de salir, reír y coquetear sin culpa. El clima no es lo único que se calienta en la Astrología.
Un café, una charla, y capaz el inicio de algo. Foto: Internet, horoscopo.
Cuando sube la temperatura, suben también las chances de que aparezca alguien que te saque mariposas. La primavera es como ese amigo que te manda “vamos a tomar algo tranqui” y terminás volviendo enamorado a las 4 AM.
Y sí, el amor no está asegurado, pero las anécdotas sí. Esta temporada está ideal para decir que sí a ese plan que parece mínimo y termina siendo inolvidable.
A veces confundimos “sanar” con “encerrarse”. Pero sanar también es reír, bailar, dejarse querer un poquito, sin compromiso ni presión. Esta primavera viene a recordarte que podés pasarla bien sin tener que explicar nada.
Así que si alguien te mira con ojos de “me encantaría conocerte”, dejá que se acerque. Total, un café no rompe corazones (todavía). Soltar el control (y agarrar una birra)
La primavera viene con menos planilla de Excel emocional y más “fluí, que la vida se encarga”. Y está bien. Porque el amor a veces aparece cuando dejás de buscarlo con cara de inspector. Este es el momento ideal para dejarse sorprender.
Aries: Magnetismo alto, paciencia baja. Besos sin pensar.
Tauro: Busca piel y miradas largas, no charlas eternas.
Géminis: Podría enamorarse entre chistes y memes compartidos.
Cáncer: Sonrisas que derriten y ganas de apapachos.
Leo: Brilla tanto que hasta el heladero le guiña el ojo.
Virgo: Quería “una charla tranqui” y ya está eligiendo mantel para la cita.
Libra: Vive por y para el romance. Temporada 100% vibra crush.
Escorpio: Deseo encendido. Si te mira fijo, ya caíste.
Sagitario: Aventura emocional con destino incierto (y le encanta).
Capricornio: Aunque actúe ocupado, tiene el corazón en primavera.
Acuario: Se hace el frío, pero se derrite con un mensaje dulce.
Piscis: Ya se imaginó la boda y los nombres de los gatos.
¿Cómo aprovechar esta energía si estoy solterx?
Decí que sí a más planes, salí de la rutina, hablá con gente nueva y no pongas presión.
¿Y si tengo miedo de ilusionarme de nuevo?
Permitite disfrutar sin expectativas. A veces lo lindo no viene para quedarse, viene para recordarte que podés volver a sonreír.