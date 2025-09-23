Ranking de los signos más fieles y los más infieles según la astrología

La astrología revela tendencias en la forma de amar de cada signo. Mientras algunos son conocidos por su lealtad inquebrantable, otros no pueden evitar dejarse tentar por nuevas aventuras. Te mostramos el ranking del más fiel al más infiel.
¿Tu signo es leal en el amor o suele caer en la tentación? Descubrí qué dicen los astros sobre la fidelidad y la infidelidad de cada uno.
Los más fieles
Tauro: Protector, estable y leal. Cuando se entrega, lo hace para siempre.
Cáncer: Necesita seguridad emocional, por eso rara vez traiciona.
Virgo: Se compromete de manera racional y cuida a su pareja.
Capricornio: Ve en la fidelidad una inversión a largo plazo.
Aries: Apasionado, pero si está enamorado, se mantiene firme.
Leo: Necesita atención, pero cuando se siente valorado, no busca fuera.
Libra: Busca equilibrio, aunque a veces coquetea más de lo debido.
Piscis: Puede distraerse con ilusiones, aunque su corazón se mantiene en un solo lugar.
Los más infieles
Géminis: La curiosidad lo lleva a probar nuevas experiencias.
Escorpio: Aunque ama intensamente, la tentación puede ser muy fuerte.
Sagitario: Aventurero, le cuesta resistirse a lo nuevo.
Acuario: Ama su libertad y no soporta sentirse atado.
La fidelidad depende también de la madurez y las circunstancias, pero conocer las tendencias de tu signo puede ayudarte a entender mejor tu manera de amar.