Astrología: 5 signos que dejarán atrás relaciones tóxicas con la llegada de la primavera

Virgo: basta de exigencias

Los perfeccionistas Virgo tomarán conciencia de que no todo debe ser esfuerzo. Si sienten que están sosteniendo solos la relación, podrían decidir alejarse para priorizar su paz interior y su autoestima.

Cáncer: sanar viejas heridas

Cáncer cargaba con vínculos del pasado que aún lo lastimaban. Con la primavera, logrará soltar recuerdos dolorosos y vínculos que reabren heridas. Esta liberación abrirá espacio para un amor nuevo y más sano.

Acuario: necesidad de aire

Acuario buscará recuperar su libertad. Si está en una relación que limita su individualidad, no dudará en poner un punto final. Su energía se renovará por completo y atraerá vínculos más livianos y creativos.

Capricornio: elegir la tranquilidad

Capricornio priorizará su estabilidad emocional. Si está en una relación que genera ansiedad o discusiones constantes, decidirá soltarla para enfocarse en construir vínculos con bases firmes y respetuosas.

Una nueva etapa emocional

La primavera invitará a estos signos a hacer espacio: dejar atrás lo que duele para recibir lo que sana. Al soltar vínculos tóxicos, abrirán la puerta a nuevas historias llenas de respeto, alegría y ternura.