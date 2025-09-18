En vivo Radio La Red
Trends
Signos
Astrología
ASTROLOGÍA

Astrología: 5 signos que dejarán atrás relaciones tóxicas con la llegada de la primavera

La energía del 21 de septiembre traerá un renacer emocional. Algunos signos se animarán a soltar vínculos que ya no los hacen bien y abrirán espacio para un amor más sano y verdadero.

La primavera no solo trae flores: también llega con claridad emocional. El ingreso del Sol en Libra el 21 de septiembre impulsa la búsqueda de armonía, y eso hará que muchos se replanteen sus vínculos. Para algunos signos, será el momento ideal para cortar lazos tóxicos y comenzar de nuevo.

Relaciones que antes parecían inevitables ahora se verán con otros ojos. Y eso será el primer paso para sanar.

pareja separacion

Signos que deberán cortar su relación esta primavera 2025

Escorpio: transformación total

Escorpio atravesará un proceso de limpieza emocional. Reconocerá dinámicas de control, manipulación o celos que ya no quiere sostener. Esta primavera puede cortar vínculos que lo limitaban y renacer con más poder personal.

Virgo: basta de exigencias

Los perfeccionistas Virgo tomarán conciencia de que no todo debe ser esfuerzo. Si sienten que están sosteniendo solos la relación, podrían decidir alejarse para priorizar su paz interior y su autoestima.

amor toxico parejas relaciones separacion

Cáncer: sanar viejas heridas

Cáncer cargaba con vínculos del pasado que aún lo lastimaban. Con la primavera, logrará soltar recuerdos dolorosos y vínculos que reabren heridas. Esta liberación abrirá espacio para un amor nuevo y más sano.

Acuario: necesidad de aire

Acuario buscará recuperar su libertad. Si está en una relación que limita su individualidad, no dudará en poner un punto final. Su energía se renovará por completo y atraerá vínculos más livianos y creativos.

pareja separacion separada

Capricornio: elegir la tranquilidad

Capricornio priorizará su estabilidad emocional. Si está en una relación que genera ansiedad o discusiones constantes, decidirá soltarla para enfocarse en construir vínculos con bases firmes y respetuosas.

Una nueva etapa emocional

La primavera invitará a estos signos a hacer espacio: dejar atrás lo que duele para recibir lo que sana. Al soltar vínculos tóxicos, abrirán la puerta a nuevas historias llenas de respeto, alegría y ternura.

