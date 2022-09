La madre de Nicolás Carrizo, por otra parte, negó que su hijo tenga contacto con los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte: "Jamás vinieron a casa".

Visiblemente conmovida, la mujer admitió que no pudo dormir en toda la noche tras la detención de su hijo. "Hasta que no vuelva, no estoy viva", concluyó.

Atentado a Cristina Kirchner: Nicolás Carrizo, líder de "la banda de los copitos", es el cuarto detenido

Nicolás Gabriel Carrizo, el sindicado líder de "la banda de los copitos", fue detenido este miércoles por pedido de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en el marco de la causa que investiga por el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

De esta manera, Nicolás Carrizo es el cuarto detenido por el intento de magnicidio contra la ex presidenta, tras ser apresados Fernando André Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Agustina Mariel Díaz, una amiga de ella.

Atentado a Cristina Kirchner: de qué se lo acusa a Nicolás Carrizo

A Nicolás Gabriel Carrizo, el supuesto vendedor de copos de nieve que se presentó en una entrevista junto a Brenda "Ámbar" Uliarte, se lo trasladó a los tribunales de Comodoro Py 2002 y quedó a disposición de la jueza.

La magistrada tomó la decisión a partir de nuevas pruebas encontradas y aportadas a la investigación, que se relacionan con hallazgos en el peritaje del teléfono celular de Nicolás Carrizo.

El pasado 5 de septiembre había declarado como testigo, después de la detención de Brenda Uliarte, pero se le incautó el teléfono celular para ser periciado.

El 2 de septiembre, el día posterior al ataque, encabezó junto a la novia de Fernando Sabag Montiel y el resto de su grupo un móvil en el canal Telefé para decir que no tenían nada que ver con el intento de asesinato.

También estaban Miguel Ángel Castro Riglos, Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta y Lucas Acevedo.

Nicolás Carrizo se había presentado en su declaración testimonial como jefe del grupo porque era el dueño de la garrafa que alimentaba la máquina de hacer copos de azúcar.

La amenaza Alberto Fernández de Nicolás Carrizo y otras pruebas que lo complican

Este miércoles le avisaron desde el juzgado que podía pasar a buscarlo y cuando lo hizo por el tercer piso de tribunales le dijeron "queda detenido".

En el peritaje del aparato aparecieron elementos concretos que lo vinculan con el intento de homicidio de Cristina Kirchner, según indicó la agencia NA.

Justamente Nicolás Carrizo fue el que puso en su estado de WhatsApp, un rato después del ataque a la vicepresidenta: "¡Seguro el próximo sos vos, Alberto! ¡Tené cuidado!".

También trascendieron otras capturas de pantalla sobre ciertos chats que Carrizo habría mantenido con otra persona, la cual le cuenta que Uliarte dijo sentirse "orgullosa de lo que Nando hizo", en alusión a Fernando a Sabag Montiel.

Además, algunas imágenes que se desprenden de cámaras de seguridad, de TV y de celulares analizadas por la Justicia dan cuenta que Gabriel Carrizo estuvo presente en las inmediaciones de Juncal y Uruguay la noche del ataque.