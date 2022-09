Embed

Sobre una posible reunión entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, sostuvo “pienso que si es para ordenar el presente, reducir angustias, para hacer que el nivel de interacción sea distinto y que sea sobre otros temas, es válida”.

Y continúo: "Si este tipo de reunión sirve para eliminar esta discusión y empezar a abocarnos a las cosas que corresponden es bienvenida pero que sea para resolver el presente, no para que ellos dos discutan como enhebrar un futuro en la Argentina que para mí no va a resolver la angustia de la sociedad si no hay una renovación dirigencial e ideas distintas”.

Lousteau recordó el atentado contra Cristina Kirchner

Recordando el día del atentado contra Cristina Kirchner, el senador Martín Lousteau dijo: "Yo estaba en vuelo cuando ocurrió el atentado pero cuando aterrice le mande un mensaje a Máximo Kirchner, por una cuestión humanitaria. A cualquier persona que yo conozca que le hayan gatillado en la cabeza de la madre lo voy a hacer".

Al mismo tiempo, afirmó que el mantiene un diálogo con la gente del kirhcnerismo, pero "es muy acotado" y apuntó contra la Vicepresidenta: "Nunca hable con Cristina en el senado, no es una persona que fomenta el diálogo".

En otro tramo de la entrevista, sostuvo "cada uno cree lo que quiere respecto a Nisman, tuvimos dos autopsias que dijeron cosas distintas".