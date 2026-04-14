El Atlético de Madrid de Julián Álvarez eliminó al Barcelona y se metió en la semifinal de la Champions League

lamine-yamal-1 El eleco catalán, que pegó primero con un gol de Lamine Yamal.

En el Atlético fueron titulares varios argentinos: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. Además, Nicolás González ingresó en el segundo tiempo, mientras que Thiago Almada estuvo en el banco.

Qué viene en semifinales

Pese a la derrota en el partido de vuelta, el Atlético de Madrid consiguió el objetivo y ahora espera rival en semifinales: saldrá del cruce entre Arsenal y Sporting de Lisboa.

El equipo del “Cholo” irá en busca de un lugar en la gran final, con la ilusión intacta de volver a pelear por el título más importante de Europa.