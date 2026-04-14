El Atlético de Madrid de Julián Álvarez eliminó al Barcelona y se metió en la semifinal de la Champions League
El equipo de Diego Simeone perdió 2-1 ante Barcelona, pero el 2-0 de la ida le permitió avanzar con un global de 3-2 y pasar a la siguiente fase del máximo certamen de clubes europeos.
Atlético de Madrid de Julián Álvarez eliminó al Barcelona.
Atlético Madrid sufrió, pero a base de un planteo ordenado, consiguió el objetivo y se metió en las semifinales de la Champions League tras caer 2-1 frente a Barcelona en condición de local en el Wanda Metropolitano. En el partido de ida había ganado 2-0 con un tanto de Julián Álvarez.
El equipo dirigido por Diego Simeone, sufrió ante el arranque arrollador del eleco catalán, que pegó primero con un gol de Lamine Yamal a los 4 minutos. Luego, a los 23, Ferrán Torres marcó el 2-0 que igualaba la serie y ponía en jaque al conjunto “colchonero”.
Cuando el panorama era adverso, el Atlético reaccionó a tiempo. A los 31 minutos del primer tiempo apareció Ademola Lookman para descontar y devolverle la ventaja en el global.
Ese tanto fue determinante: el conjunto madrileño había ganado 2-0 en la ida en Cataluña, con goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth, lo que terminó sellando la clasificación con un 3-2 global.
En el Atlético fueron titulares varios argentinos: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. Además, Nicolás González ingresó en el segundo tiempo, mientras que Thiago Almada estuvo en el banco.
Qué viene en semifinales
Pese a la derrota en el partido de vuelta, el Atlético de Madrid consiguió el objetivo y ahora espera rival en semifinales: saldrá del cruce entre Arsenal y Sporting de Lisboa.
El equipo del “Cholo” irá en busca de un lugar en la gran final, con la ilusión intacta de volver a pelear por el título más importante de Europa.