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El Atlético de Madrid de Julián Álvarez eliminó al Barcelona y se metió en la semifinal de la Champions League

El equipo de Diego Simeone perdió 2-1 ante Barcelona, pero el 2-0 de la ida le permitió avanzar con un global de 3-2 y pasar a la siguiente fase del máximo certamen de clubes europeos.

Atlético de Madrid de Julián Álvarez eliminó al Barcelona. 

Atlético de Madrid de Julián Álvarez eliminó al Barcelona. 

Atlético Madrid sufrió, pero a base de un planteo ordenado, consiguió el objetivo y se metió en las semifinales de la Champions League tras caer 2-1 frente a Barcelona en condición de local en el Wanda Metropolitano. En el partido de ida había ganado 2-0 con un tanto de Julián Álvarez.

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Así fue el tremendo gol de Julián Álvarez para la victoria por 5-2 del Atlético sobre el Real Madrid. 

El equipo dirigido por Diego Simeone, sufrió ante el arranque arrollador del eleco catalán, que pegó primero con un gol de Lamine Yamal a los 4 minutos. Luego, a los 23, Ferrán Torres marcó el 2-0 que igualaba la serie y ponía en jaque al conjunto “colchonero”.

Cuando el panorama era adverso, el Atlético reaccionó a tiempo. A los 31 minutos del primer tiempo apareció Ademola Lookman para descontar y devolverle la ventaja en el global.

Ese tanto fue determinante: el conjunto madrileño había ganado 2-0 en la ida en Cataluña, con goles de Julián Álvarez y Alexander Sørloth, lo que terminó sellando la clasificación con un 3-2 global.

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El eleco catal&aacute;n, que peg&oacute; primero con un gol de Lamine Yamal.&nbsp;

El eleco catalán, que pegó primero con un gol de Lamine Yamal.

En el Atlético fueron titulares varios argentinos: Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. Además, Nicolás González ingresó en el segundo tiempo, mientras que Thiago Almada estuvo en el banco.

Qué viene en semifinales

Pese a la derrota en el partido de vuelta, el Atlético de Madrid consiguió el objetivo y ahora espera rival en semifinales: saldrá del cruce entre Arsenal y Sporting de Lisboa.

El equipo del “Cholo” irá en busca de un lugar en la gran final, con la ilusión intacta de volver a pelear por el título más importante de Europa.

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