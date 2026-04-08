Así fue el golazo de Julián Álvarez al Barcelona: tiro libre y festejo por los cuartos de la Champions
El delantero de la Selección argentina abrió el marcador en el duelo de ida para tratar de llegar a la semifinal de Champions League.
El festejo de Julián Álvarez en el 1-0 del Colchonero (Crédito: Lluis GENE/AFP)
Julián Álvarez volvió a ser protagonista en la Champions Leaguecon un golazo de tiro libre para el Atlético de Madrid en la victoria 2-0 ante el Barcelona. El delantero argentino abrió el marcador justo antes del descanso en la ida de los cuartos de final, en un partido cargado de tensión… y con rumores de mercado de fondo.
El tanto llegó en un momento clave y encendió aún más un duelo caliente, con una expulsión previa que terminó siendo determinante en el desarrollo del primer tiempo. Sobre el cierre de la primera mitad, Giuliano Simeone quedó mano a mano tras un pase largo, pero fue derribado por Pau Cubarsí cuando estaba por ingresar al área.
El árbitro István Kovács sancionó inicialmente con amarilla, pero tras la revisión del VAR cambió su decisión y expulsó al defensor por cortar una ocasión manifiesta de gol.
La infracción dejó un tiro libre ideal para el Atlético. Frente a la pelota se pararon Antoine Griezmann y Álvarez. Todo indicaba que el remate sería de zurda, pero el argentino sorprendió.
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El golazo de Álvarez que hizo explotar el estadio
El ex Manchester City ejecutó con precisión quirúrgica: un remate combado que superó la barrera y se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Joan García.
El delantero celebró con su clásico gesto del Hombre Araña, desatando la euforia de sus compañeros y del público. Fue un gol de alto impacto, tanto por el contexto como por la ejecución.
Un partido especial en medio de rumores de mercado
El tanto de Álvarez llega en un momento particular, marcado por versiones que lo vinculan justamente con el Barcelona de cara al próximo mercado de pases.
En la previa, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, fue contundente: “Tiene contrato con Atlético de Madrid. Hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”.
Desde el club aseguran que no hay negociaciones en curso, aunque el interés del conjunto catalán sigue siendo tema de conversación en Europa.
Un inicio activo del argentino
Más allá del gol, Álvarez ya había mostrado su peligrosidad desde el arranque. A los cuatro minutos recuperó una pelota cerca del córner, desbordó, enganchó y sacó un remate que exigió a García. Su rendimiento confirma el gran momento que atraviesa y lo posiciona como una de las figuras del Atlético en la serie.
Con este gol, el delantero argentino no solo abrió el marcador, sino que también dejó su sello en uno de los partidos más importantes de la temporada europea.