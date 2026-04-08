Así fue el golazo de Julián Álvarez al Barcelona: tiro libre y festejo por los cuartos de la Champions

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El golazo de Álvarez que hizo explotar el estadio

El ex Manchester City ejecutó con precisión quirúrgica: un remate combado que superó la barrera y se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Joan García.

El delantero celebró con su clásico gesto del Hombre Araña, desatando la euforia de sus compañeros y del público. Fue un gol de alto impacto, tanto por el contexto como por la ejecución.

Un partido especial en medio de rumores de mercado

El tanto de Álvarez llega en un momento particular, marcado por versiones que lo vinculan justamente con el Barcelona de cara al próximo mercado de pases.

En la previa, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, fue contundente: “Tiene contrato con Atlético de Madrid. Hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”.

Desde el club aseguran que no hay negociaciones en curso, aunque el interés del conjunto catalán sigue siendo tema de conversación en Europa.

barcelona-vs-atl-madrid-por-los-cuartos-de-final-de-la-champions-league-del-2026-KTHATUPG5GAOJMKX7JI4SEPH6Y Barcelona vs Atl. Madrid por los cuartos de final de la Champions League del 2026.

Un inicio activo del argentino

Más allá del gol, Álvarez ya había mostrado su peligrosidad desde el arranque. A los cuatro minutos recuperó una pelota cerca del córner, desbordó, enganchó y sacó un remate que exigió a García. Su rendimiento confirma el gran momento que atraviesa y lo posiciona como una de las figuras del Atlético en la serie.

Con este gol, el delantero argentino no solo abrió el marcador, sino que también dejó su sello en uno de los partidos más importantes de la temporada europea.