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El gesto de Mauro Icardi que habría tocado la fibra más sensible de Benjamín Vicuña

Un gesto de Mauro Icardi habría golpeado de lleno a Benjamín Vicuña y lo expresó en sus redes sociales.

29 abr 2026, 18:56
mauro icarid y benjamín vicuña
mauro icarid y benjamín vicuña

Tener a los hijos lejos nunca es sencillo, y mucho menos cuando la relación con la expareja quedó marcada por tensiones. Benjamín Vicuña lo dejó en claro en las últimas horas al compartir en sus redes una imagen junto a Amancio, el más pequeño de los hijos que tuvo con la China Suárez. En su historia de Instagram escribió: "Extrañando ando", un mensaje breve pero cargado de emoción.

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente fue puesta en contraste por El Ejército de LAM, que mostró otra escena ocurrida casi al mismo tiempo: Mauro Icardi, delantero del Galatasaray, ingresando al campo de juego acompañado por Amancio. “Pone Vicuña. Mauro, en la cancha con Amancio”, señalaron desde el programa, generando un paralelo inevitable.

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La reacción de los seguidores fue inmediata y, como suele suceder en estos casos, las opiniones se dividieron. Algunos recordaron viejos episodios de la vida del actor y no dudaron en criticarlo con dureza: "Vicuña no me da pena. Esta pagando haber traicionado a Pampita con una... ¿Se acuerdan cuando cayó a la misa de Blanquita de la mano de la China embarazada? Ni respetó su dolor. Un forro. Que se joda ahora", escribió un usuario.

Otros comentarios apuntaron directamente a la relación con sus hijos y la distancia que hoy los separa. "Que Vicuña se ponga las pilas y pida más tiempo con ellos"; "Si tanto extraña que se tome un avión y que vaya a verlos. Para viajar a Turquía por placer con la novia fue rapidísimo y en primera. Que no rompa las pelotas", fueron algunas de las frases que se multiplicaron en redes.

En medio de las críticas, también hubo mensajes más positivos, centrados en el niño y en la contención que recibe. "Hermoso, Amancio. Qué bueno que se cria con amor. Buena gente es Mauro", destacaron algunos usuarios, dejando en claro que, más allá de las polémicas, lo que importa es el bienestar de los chicos.

vicuña e icardi

Cómo fue la incómoda reacción de Benjamín Vicuña al hablar de la China Suárez

Tras meses de tensiones mediáticas y disputas legales con su ex Eugenia China Suárez -quien finalmente se impuso y se llevó a sus hijos a Turquía-, hoy Benjamín Vicuña transita un presente distinto, enfocado en su relación con Anita Espasandin y en una carrera artística que sigue en ascenso.

En ese marco, el actor chileno se presentó en el programa Bondi Live de Ángel de Brito, donde habló sin filtros sobre distintos aspectos de su vida: su profesión, los vínculos con sus ex, la relación actual con la China -madre de sus dos hijos menores- y hasta el famoso rótulo de “infiel” que lo persigue.

Cuando la charla derivó en su vínculo con Eugenia, Vicuña no esquivó el tema. “Teníamos un muy buen vínculo, de hecho, por momentos la cagué y me atreví a dar consejos”, confesó, y luego reflexionó: “No es fácil organizar un barco de las dimensiones que yo manejo, con hijos, con cosas y con mujeres exitosas”.

El actor reconoció lo difícil que fue atravesar el conflicto: “El equilibrio que fue exitoso lamentablemente se desmoronó y si vos me preguntás, yo creo y espero que con el tiempo se pueda sanar porque esto no es sano, es triste”. Con el corazón abierto, también habló de la distancia con sus hijos: “Es difícil, hay un proceso que tiene que ver con la adaptación a una situación que me excede”.

Más adelante, admitió lo que le costó aceptar la mudanza de su ex a Turquía. "Me costó porque me parecía que no era justo porque también pienso en los intereses de los chicos, que deben estar con su madre y con su padre”, señaló. Y agregó: “Hoy se asume, se adapta, nos adaptamos. Soy optimista y trato de verle el lado positivo, pero la procesión va por dentro”.

Recordó además que cuando vivió en España junto a la China, viajaba cada dos semanas para ver a los hijos que tuvo con Pampita. “Lo que intenté en su momento era tratar de evitar porque me dio mucha impresión cuando veía a programas de televisión hablando de detalles sobre el régimen de visita o los días y la forma de educar”, explicó. Y fue tajante cuando De Brito le preguntó si alguna vez volvió con una ex: “No, jamás volví con una ex”.

El momento más incómodo llegó cuando el conductor lo enfrentó con una pregunta directa: “¿Siempre fuiste infiel? Te lo tengo que preguntar”. Tras unos segundos de silencio, Vicuña respondió con madurez: “Creo que si me equivoqué en algún momento de mi vida es lo que me hace hoy ser quién soy. Uno de los errores no debe estar orgulloso, pero te definen y no te condicionan”.

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