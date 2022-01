BFGoodrich, el neumático y la conducción en la arena

1. Una clave para conducir en la arena es mantener una velocidad constante para que los neumáticos puedan deslizarse en lugar de enterrarse. En el caso de arena más blanda, hay que mantener el equilibrio de aceleración y velocidad, pero no con tanta potencia para evitar que el giro de las ruedas haga que se hundan.

2. Evitar maniobras violentas o repentinas, o giros bruscos de la rueda que impidan que el vehículo responda al mando. Maniobrar siempre con suavidad al acelerar, guiar y frenar el vehículo.

3. Un vehículo del tipo SUV/pick up es proclive a volcar debido a su centro de gravedad elevado, los neumáticos pueden enterrarse en la arena bruscamente y hacer que el vehículo vuelque. Se recomienda girar con radios amplios y tomarse bastante tiempo antes de llegar a la curva o al obstáculo. Si se está trazando un camino nuevo, se necesitará más potencia para no quedar atascado.

4. Si las ruedas comienzan a patinar, disminuir un poco la aceleración para que se desaceleren y recuperen la tracción.

5. Cuando se rueda sobre arena, sobre todo cuando el terreno está blando, se recomienda ajustar las presiones de inflado, con el fin de ampliar la huella de contacto del neumático y ganar en tracción.

En este sentido, se sugiere llevar un manómetro de calidad y bajar la presión de los neumáticos en 5 psi por vez hasta alcanzar una tracción óptima. Se aconseja no bajar la presión a menos de 20 psi, ya que incrementaría el riesgo de destalonamiento y daños en la estructura del neumático.

Una vez disminuida la presión de inflado, la velocidad debe ser adaptada y no superar los 25 km/h.

Una vez finalizado el rodaje sobre las zonas arenosas, se debe recalibrar la presión de los neumáticos, llevándolos a la indicada por el fabricante del vehículo.

Evitar regresar a la ciudad para volver a inflar los neumáticos. Si no se tiene un compresor de aire, se recomienda una conducción muy lenta y no recorrer distancias muy largas para asegurarse de que los neumáticos no se recalienten. A un nivel de presión de 20 psi, la velocidad no deberá superar los 25 km/h.

Más allá de estas observaciones, hay otros puntos complementarios que podrían ayudar:

- Si se atraviesa una zona de playa, controlar los horarios de la marea y conducir con marea baja.

- El impulso es el mejor aliado cuando conduce sobre la arena.

- No acercarse demasiado a otros vehículos.

Acerca de BFGoodrich

La marca BFGoodrich se creó en 1870 en EE.UU. por el cirujano Benjamín Franklin Goodrich y se desarrolló mano a mano con la industria del automóvil en Estados Unidos. Henry Ford eligió BFGoodrich para equipar a los primeros Ford series.

Desde principios del siglo XX, la marca BFGoodrich siguió innovando (primer neumático tubeless en 1946, primer neumático radial en USA en 1965, etc) y participando en acontecimientos increíbles como la primera travesía de Estados Unidos en coche en 1903, el primer vuelo transatlántico con el “Spirit of St Louis”, de Charles Lindbergh, en 1927, y hasta en un viaje al espacio en la nave Columbia en 1977.

En competición, BFGoodrich ha estado presente en numerosos rallies off-road, Daytona 24h, 24h de Le Mans, Pikes Peak, Rally Dakar.

Pero, sobre todo, la historia de BFGoodrich está muy ligada al famoso rallye de Baja en México, porque en 1976, y por primera vez, BFGoodrich participó con su neumático radial con objetivo de desarrollar el mejor neumático todo terreno en el mercado. En ese momento, nadie podía imaginar que BFGoodrich acababa de lanzar un producto que revolucionaría la gama de neumáticos todo terreno.

BFGoodrich pertenece al Grupo Michelin desde 1990, es la tercera gran marca en USA y se está expandiendo en el mercado europeo a través de sus gamas de neumáticos para vehículos todoterreno, SUV y turismo.

En Argentina, los neumáticos BFGoodrich están disponibles en los puntos de venta de la red Michelin.