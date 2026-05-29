El curioso detalle que hace pensar en una salida de La Bomba Tucumana de Gran Hermano: "Quería cambiar.."

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Por qué se quiere ir Charlotte Caniggia de Gran Hermano

La reciente incorporación de Gran Hermano (Telefe), Charlotte Caniggia, estaría atravesando sus primeros días con un marcado malestar dentro de la casa más famosa del país. Según versiones que circulan en la casa, la mediática no se sentiría del todo cómoda con el nivel de convivencia y no descarta la posibilidad de tomar una decisión drástica en el corto plazo.

Desde su ingreso, la expectativa fue alta tanto entre sus compañeros como entre la audiencia, que esperaba que su presencia aportara dinamismo al juego. Sin embargo, el clima interno habría resultado más intenso de lo previsto: discusiones constantes, cruces verbales y tensiones entre los participantes se convirtieron en parte de la rutina diaria, generando un contexto difícil de sobrellevar.

En ese escenario, Charlotte —hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis— estaría evaluando si continuar o no dentro del reality. Fuentes cercanas indican que la dinámica conflictiva de la casa no encajaría con su forma de participar en el juego, ya que preferiría evitar enfrentamientos permanentes y situaciones de alta exposición emocional.

Si bien por el momento no existe una confirmación oficial sobre una eventual salida, el panorama no está cerrado. Su continuidad dependerá de cómo se desarrolle la convivencia en los próximos días y de si logra adaptarse a un entorno cada vez más tenso y competitivo.