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El curioso detalle que hace pensar en una salida de La Bomba Tucumana de Gran Hermano: "Quería cambiar.."

La Bomba Tucumana parece haber llegado a un límite dentro de Gran Hermano y cada vez son más las señales que alimentan los rumores sobre una posible salida voluntaria.

29 may 2026, 22:27
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El curioso detalle que hace pensar en una salida inminente de La Bomba Tucumana: Quería cambiar..
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El curioso detalle que hace pensar en una salida inminente de La Bomba Tucumana: "Quería cambiar.."

Gladys La Bomba Tucumana atraviesa uno de sus momentos más difíciles desde su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Lejos de mostrarse cómoda dentro del juego, la cantante viene evidenciando un fuerte desgaste emocional que se profundizó con el paso de los días y que ya la llevó a plantear en más de una oportunidad sus ganas de abandonar la competencia.

La convivencia, el aislamiento y los constantes enfrentamientos con algunos de sus compañeros parecen haber impactado de lleno en su ánimo. Visiblemente angustiada en distintos momentos, la artista dejó en evidencia que la experiencia está siendo mucho más dura de lo que imaginaba y que le cuesta adaptarse a la dinámica del reality.

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En las últimas horas comenzó a circular un clip que despertó todo tipo de especulaciones entre los seguidores del reality. En las imágenes, Emanuel comenta que Gladys decidió cambiar las pilas de un aparato porque quería hacerlo por "última vez".

La frase no pasó desapercibida entre los presentes. Sorprendida por el comentario, Andrea del Boca reaccionó de inmediato y buscó restarle dramatismo a la situación: "¿Por qué por última vez? Que se deje de hinchar". Sin embargo, Emanuel redobló la apuesta y aportó un dato que terminó alimentando aún más las versiones sobre una posible salida de la tucumana. " Ya juntó sus cosas todo. En su estantería no tiene nada".

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Por qué se quiere ir Charlotte Caniggia de Gran Hermano

La reciente incorporación de Gran Hermano (Telefe), Charlotte Caniggia, estaría atravesando sus primeros días con un marcado malestar dentro de la casa más famosa del país. Según versiones que circulan en la casa, la mediática no se sentiría del todo cómoda con el nivel de convivencia y no descarta la posibilidad de tomar una decisión drástica en el corto plazo.

Desde su ingreso, la expectativa fue alta tanto entre sus compañeros como entre la audiencia, que esperaba que su presencia aportara dinamismo al juego. Sin embargo, el clima interno habría resultado más intenso de lo previsto: discusiones constantes, cruces verbales y tensiones entre los participantes se convirtieron en parte de la rutina diaria, generando un contexto difícil de sobrellevar.

En ese escenario, Charlotte —hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis— estaría evaluando si continuar o no dentro del reality. Fuentes cercanas indican que la dinámica conflictiva de la casa no encajaría con su forma de participar en el juego, ya que preferiría evitar enfrentamientos permanentes y situaciones de alta exposición emocional.

Si bien por el momento no existe una confirmación oficial sobre una eventual salida, el panorama no está cerrado. Su continuidad dependerá de cómo se desarrolle la convivencia en los próximos días y de si logra adaptarse a un entorno cada vez más tenso y competitivo.

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