El abogado de Barrelier reveló por qué el detenido ocultó que Agostina Vega había entrado a su casa

El cambio de versión del detenido

Uno de los datos más relevantes que surgieron de la ampliación de la indagatoria fue el reconocimiento por parte de Barrelier de que Agostina ingresó a su vivienda de barrio Cofico, una afirmación que contradice su versión inicial.

Hasta ahora, el imputado sostenía que la joven que aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad no era Agostina sino su propia hija. Sin embargo, según confirmó su abogado, esa postura fue modificada.

Claudio Barrelier 2 Barrelier modificó parte de su declaración y reconoció que la adolescente ingresó a su casa antes de desaparecer. (Foto: archivo)

“Reconoció y planteó que él lo hacía por temor por su hija, pidió que se le dé protección en ese sentido, pero que Agostina se fue en el auto rojo”, explicó Sánchez del Bianco.

El defensor indicó además que Barrelier declaró que la adolescente permaneció entre media hora y una hora dentro de la vivienda. “Dijo que estuvo ahí conversando con ella, que hablaron cuestiones interesantes, que le daba charlas fue el término”, sostuvo.

Pese a ese cambio de relato, el acusado mantuvo otra parte de su declaración y aseguró que Agostina abandonó la casa a bordo de un vehículo rojo.

Allanamiento casa detenido Agostina Vega Barrelier declaró que la adolescente permaneció entre media hora y una hora dentro de la vivienda. (Foto: archivo)

La investigación

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, informó que hasta el momento los rastrillajes no habían arrojado resultados positivos.

El funcionario explicó que las tareas se concentran en un sector delimitado por los investigadores a partir de distintos elementos reunidos en la causa. Según indicó, se trata de un área donde el único imputado habría estado el lunes y en la que podría haber abandonado algún objeto de interés para la investigación. También señaló que, al anochecer, estaba previsto el despliegue de un helicóptero para iluminar el terreno y permitir la continuidad de los trabajos.

Quinteros detalló además que el operativo se desarrolla en un predio de gran complejidad, con lagunas y más de treinta pozos, donde los equipos buscan elementos que puedan estar vinculados con la desaparición de la adolescente.

Respecto del Ford Ka negro que aparece bajo análisis en el expediente, el ministro sostuvo que pertenecería a la actual pareja de Claudio Barrelier. En ese sentido, precisó que la mujer ya declaró ante la Justicia y que, por el momento, el fiscal no la considera involucrada en el caso. Sin embargo, aclaró que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las medidas de prueba.

El operativo incluye drones, helicópteros, perros rastreadores, caballos y personal especializado. Los investigadores trabajan sobre una superficie de aproximadamente 240 hectáreas caracterizada por terrenos de difícil acceso y pozos que en algunos sectores alcanzan hasta 12 metros de profundidad.

Las pruebas bajo análisis

Entre los elementos que concentran la atención de los investigadores aparece un Ford Ka negro que fue detectado en inmediaciones de la vivienda de barrio Cofico y posteriormente en la zona donde se desarrollan los rastrillajes. Según explicó Sánchez del Bianco, Barrelier reconoció haber utilizado ese vehículo durante el fin de semana en el que desapareció Agostina.

El abogado agregó que el acusado ya había manifestado que el automóvil le había sido prestado por una amiga y que durante la ampliación de la indagatoria precisó que lo utilizó el lunes 25 de mayo.

La fiscalía también investiga el destino de distintas herramientas secuestradas durante los allanamientos y analiza si existe relación entre los movimientos del vehículo, las comunicaciones de la adolescente y el área donde se realizan los operativos.