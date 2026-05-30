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La firme respuesta de Luis Ventura a Mirtha Legrand por el "arreglo" en el Martín Fierro de Wanda Nara

Luis Ventura habló en exclusiva con PrimiciasYa respecto de las declaraciones de Mirtha Legrand sobre un supuesto arreglo en la entrega de la estatuilla que ganó Wanda Nara en los premios Martín Fierro.

A24.com | Lucio Colamarino
por Lucio Colamarino | 30 may 2026, 00:29
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La firme respuesta de Luis Ventura a Mirtha Legrand por el arreglo en el Martín Fierro de Wanda Nara
La firme respuesta de Luis Ventura a Mirtha Legrand por el arreglo en el Martín Fierro de Wanda Nara

La firme respuesta de Luis Ventura a Mirtha Legrand por el "arreglo" en el Martín Fierro de Wanda Nara

En las últimas horas se reactivó una fuerte polémica en el mundo del espectáculo argentino a partir de las declaraciones de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que ganó Wanda Nara como Mejor Conductora el pasado 18 de mayo, lo que generó una ola de comentarios en todos los programas y portales.

Todo surgió cuando Mirtha volvió a referirse al galardón entregado y puso en duda la elección de parte de los votantes. En declaraciones que rápidamente se viralizaron, la diva sostuvo que el premio “habría sido un arreglo ” y que el resultado de la votación todavía le genera sospechas.

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En ese contexto, desde PrimiciasYa nos contactamos con Luis Ventura, presidente de la entidad, para conocer su mirada respecto de estas declaraciones realizadas por una figura a la que le tiene un gran afecto y que ocupa un lugar de enorme relevancia dentro del ambiente artístico en nuestro país.

“Son opiniones, no fundamentos… También lo han dicho de otros ganadores, pero son vaguedades sin ninguna prueba de nada”, sostuvo el dirigente en primer lugar, marcando su postura frente a las declaraciones de la Chiqui.

Ante la pregunta sobre si le dolía que fuera ella quien lo dijera, fue contundente: “ No… Mirtha sabe jugar este juego. En otro tiempo también dijeron de gente muy cercana a ella y ahí no había sospechas ”.

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Qué había dicho Mirtha Legrand de Wanda Nara

En SQP (América TV), Mirtha Legrand se refirió al premio que Wanda Nara obtuvo en los Martín Fierro como Mejor Conductora, en medio de la discusión que se generó en torno a la conformación de la terna.

En ese marco, un cronista le recordó la polémica por su ausencia en la categoría de conducción femenina. “Se armó una polémica en los Martín Fierro que fueron hace poco que la sacaron a usted de la terna para conducción femenina para que se le puedan dar a Wanda”, le comentaron.

Fiel a su estilo, la conductora minimizó la situación con ironía: “Nunca lo entendí, estar en esa terna con dos periodistas excelentes pero de noticieros. No es mi estilo, no es lo mío. Pero bueno, no sé qué explicación me dieron, pero no lo gané, chicos ”.

Más adelante, la entrevista derivó hacia el reconocimiento de la mediática, momento en el que Mirtha fue directa al expresar su mirada sobre la premiación: “No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó ”.

“Sí, porque ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio. Así fue, ¿no?”, añadió una observación sobre lo ocurrido en la ceremonia que se llevó adelante el 18 de mayo en el Hotel Hilton.

Finalmente, ante la consulta sobre quién debió quedarse con el galardón, Mirtha cerró con firmeza: “Mirtha ”, dejando clara su postura respecto de su trayectoria en la televisión argentina.

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