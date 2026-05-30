La firme respuesta de Luis Ventura a Mirtha Legrand por el "arreglo" en el Martín Fierro de Wanda Nara

Ante la pregunta sobre si le dolía que fuera ella quien lo dijera, fue contundente: “ No… Mirtha sabe jugar este juego. En otro tiempo también dijeron de gente muy cercana a ella y ahí no había sospechas ”.

Luis Ventura MFTV 2026

Qué había dicho Mirtha Legrand de Wanda Nara

En SQP (América TV), Mirtha Legrand se refirió al premio que Wanda Nara obtuvo en los Martín Fierro como Mejor Conductora, en medio de la discusión que se generó en torno a la conformación de la terna.

En ese marco, un cronista le recordó la polémica por su ausencia en la categoría de conducción femenina. “Se armó una polémica en los Martín Fierro que fueron hace poco que la sacaron a usted de la terna para conducción femenina para que se le puedan dar a Wanda”, le comentaron.

Fiel a su estilo, la conductora minimizó la situación con ironía: “Nunca lo entendí, estar en esa terna con dos periodistas excelentes pero de noticieros. No es mi estilo, no es lo mío. Pero bueno, no sé qué explicación me dieron, pero no lo gané, chicos ”.

Más adelante, la entrevista derivó hacia el reconocimiento de la mediática, momento en el que Mirtha fue directa al expresar su mirada sobre la premiación: “No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó ”.

“Sí, porque ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio. Así fue, ¿no?”, añadió una observación sobre lo ocurrido en la ceremonia que se llevó adelante el 18 de mayo en el Hotel Hilton.

Finalmente, ante la consulta sobre quién debió quedarse con el galardón, Mirtha cerró con firmeza: “Mirtha ”, dejando clara su postura respecto de su trayectoria en la televisión argentina.