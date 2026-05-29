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El duro relato de Carmiña Masi luego de sufrir un ataque de pánico en vivo: "Me da mucha...

Carmiña Masi reapareció en las redes sociales para contar cómo se encuentra luego del duro episodio de ataque de pánico que sufrió en el programa que conduce en Paraguay, un momento que generó una enorme preocupación.

29 may 2026, 21:31
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Carmiña Masi generó una enorme preocupación en las últimas horas luego de sufrir un fuerte ataque de pánico en pleno programa de televisión en Paraguay. El dramático momento ocurrió mientras se encontraba al aire y rápidamente encendió las alarmas tanto entre sus compañeros como entre los televidentes, que notaron que algo no estaba bien.

Como se observa en el video que transmiento en LAM (América TV), la periodista comenzó a sentirse descompuesta en medio de la emisión y las palabras le costaban salir. Horas después de que las imágenes se viralizaran la exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) compartió un video en sus redes sociales para llevar tranquilidad y explicar qué fue lo que sucedió.

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Durante el debate en el estudio, los panelistas remarcaron que lo ocurrido con Carmiña debía ser tomado con absoluta seriedad y evitaron minimizar el episodio que atravesó al aire. Además, señalaron que la exposición permanente, las críticas constantes en redes sociales y la presión mediática pueden terminar generando un desgaste emocional muy fuerte, especialmente en figuras que vienen atravesando semanas de enorme tensión pública.

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Qué dijo Carmiña Masi tras sufrir un ataque de pánico

Bueno, a ver cómo explico esto, porque sinceramente me da mucha vergüenza ser noticia por esto y ser noticia de cualquier cosa. Pero como se hizo público y pasó en vivo, ayer tuve un ataque de pánico y tuve que salir en vivo del programa ”, comenzó diciendo la periodista paraguaya.

Lejos de abandonar sus responsabilidades laborales, contó que, una vez recuperada, regresó al aire para continuar con la emisión: “Una vez que me recupero vuelvo, porque no estaba el equipo completo y tenía que continuar de alguna u otra forma ”.

En su descargo, la mediática también tuvo palabras de reconocimiento para el equipo del programa que conduce Ángel de Brito por América, que trató el episodio al aire: “Le quiero agradecer a la gente de LAM, que fueron los que hicieron público esto. Más que nada por el respeto al tocar el tema, a los periodistas y a la producción también ”.

No quiero hablar del tema porque me parece que ya está todo eso. Gracias a todos. Y nada, agradecerles a todos porque tengo que guardarme con todo esto ”, sostuvo.

Visiblemente afectada por la situación, reconoció que todavía le cuesta procesar lo sucedido y admitió la incomodidad que le genera haber quedado expuesta en televisión: “Sé que ya dije una vez, otra vez tengo que decir esto y es bastante cansador. Pero nada, gracias a todos y solo eso para dar algún tipo de explicación de lo que ocurrió ayer”.

Vuelvo a decir que me da mucha vergüenza lo que pasó. Yo tengo mucha experiencia en televisión. Es más, tuve bastantes enfrentamientos donde nunca me pasó esto. No puedo creer que me quedé en blanco. Y tuve que salir de mi propio programa y no pude continuar con esto. Y eso fue lo que pasó”, concluyó con una reflexión.

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