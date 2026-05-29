El duro relato de Carmiña Masi luego de sufrir un ataque de pánico en vivo: "Me da mucha...

Qué dijo Carmiña Masi tras sufrir un ataque de pánico

“Bueno, a ver cómo explico esto, porque sinceramente me da mucha vergüenza ser noticia por esto y ser noticia de cualquier cosa. Pero como se hizo público y pasó en vivo, ayer tuve un ataque de pánico y tuve que salir en vivo del programa ”, comenzó diciendo la periodista paraguaya.

Lejos de abandonar sus responsabilidades laborales, contó que, una vez recuperada, regresó al aire para continuar con la emisión: “Una vez que me recupero vuelvo, porque no estaba el equipo completo y tenía que continuar de alguna u otra forma ”.

En su descargo, la mediática también tuvo palabras de reconocimiento para el equipo del programa que conduce Ángel de Brito por América, que trató el episodio al aire: “Le quiero agradecer a la gente de LAM, que fueron los que hicieron público esto. Más que nada por el respeto al tocar el tema, a los periodistas y a la producción también ”.

“No quiero hablar del tema porque me parece que ya está todo eso. Gracias a todos. Y nada, agradecerles a todos porque tengo que guardarme con todo esto ”, sostuvo.

Visiblemente afectada por la situación, reconoció que todavía le cuesta procesar lo sucedido y admitió la incomodidad que le genera haber quedado expuesta en televisión: “Sé que ya dije una vez, otra vez tengo que decir esto y es bastante cansador. Pero nada, gracias a todos y solo eso para dar algún tipo de explicación de lo que ocurrió ayer”.

“Vuelvo a decir que me da mucha vergüenza lo que pasó. Yo tengo mucha experiencia en televisión. Es más, tuve bastantes enfrentamientos donde nunca me pasó esto. No puedo creer que me quedé en blanco. Y tuve que salir de mi propio programa y no pude continuar con esto. Y eso fue lo que pasó”, concluyó con una reflexión.