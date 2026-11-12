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Cómo lavar correctamente la ropa de color para evitar el desgaste: el TRUCO un ingeniero químico

El ingeniero químico Diego Fernández explicó qué cuidados tener antes y durante el lavado, cómo dosificar los productos y qué temperatura elegir para prolongar la vida útil de las prendas.

Los cuidados antes y durante el lavado ayudan a reducir el desgaste de los tejidos y prolongar la vida útil de la ropa de color.

Los cuidados antes y durante el lavado ayudan a reducir el desgaste de los tejidos y prolongar la vida útil de la ropa de color.

La utilización del lavarropas es uno de los procesos que más desgaste mecánico provoca en los tejidos de la ropa de color, incluso por encima del uso cotidiano de las prendas. La fricción entre las fibras, la sobrecarga del tambor y la elección inadecuada del ciclo o la temperatura pueden acelerar su deterioro.

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Para evitarlo, el ingeniero químico Diego Fernández, a través de su canal de YouTube Renovando con Ideas, compartió una serie de recomendaciones para mejorar la limpieza de la ropa de color y prolongar su vida útil. Desde la preparación de las prendas hasta la elección del programa de lavado, cada detalle puede ayudar a reducir el desgaste de los tejidos.

Cómo preparar la ropa antes de ponerla en el lavarropas

El primer paso consiste en revisar cada prenda antes de introducirla en el tambor. Fernández recomienda prestar especial atención a las manchas y aplicar un poco de detergente líquido directamente sobre la zona afectada, con ayuda de un pincel. De esta manera, el producto puede actuar de forma concentrada durante el lavado.

También es importante preparar correctamente la ropa:

  • Dar vuelta las prendas: se deben colocar del revés para que la fricción que se produce entre los tejidos durante el lavado afecte principalmente la cara interna y no la superficie visible.

  • Cerrar los cierres: deben quedar completamente subidos para evitar enganches y roces que puedan dañar otras prendas.

  • Dejar los botones desabrochados: a diferencia de los cierres, los botones deben permanecer abiertos para evitar que la tensión durante el lavado desprenda los hilos que los sujetan.

Por qué conviene separar los jeans de las prendas delicadas

Otro aspecto importante es clasificar la ropa según el tipo de tejido y su resistencia a la fricción.

Fernández recomienda lavar por separado las prendas pesadas, como los jeans de denim, debido a que generan un nivel de rozamiento mayor que puede perjudicar las telas más livianas.

En el caso de la ropa delicada, como las prendas tejidas o de telas finas, aconseja aplicar detergente sobre las manchas visibles, dar vuelta las piezas y colocarlas dentro de una bolsa o malla protectora para el lavado. Después, se pueden incorporar al tambor junto con el resto de la ropa de color.

Cuánta ropa colocar en el tambor del lavarropas

La cantidad de prendas también influye en la eficacia del lavado. Según el ingeniero químico, el tambor debe cargarse hasta un máximo de dos tercios de su capacidad.

Esto permite que la ropa tenga espacio suficiente para moverse durante el ciclo. En los lavarropas de carga frontal, la limpieza depende de un movimiento continuo en el que las prendas ascienden y luego caen por gravedad. Cuando el tambor está demasiado lleno, ese mecanismo se ve limitado y el lavado pierde eficacia.

Cuánto detergente y percarbonato de sodio utilizar

Para el lavado habitual, Fernández recomienda incorporar aproximadamente media tapa de detergente líquido. Sin embargo, la cantidad puede variar según las características del agua.

En las zonas donde hay agua dura, es decir, con una concentración elevada de minerales que pueden dejar residuos blancos después de la evaporación, aconseja aumentar ligeramente la dosis de detergente para mantener su rendimiento.

Además, propone sumar una cucharada de percarbonato de sodio junto con el detergente líquido. Este producto potencia la acción limpiadora y, según explica, colabora en la neutralización de los minerales presentes en el agua dura.

Qué programa y temperatura elegir para lavar la ropa de color

Por último, la configuración del lavarropas es otro factor que influye en el cuidado de los tejidos.

La recomendación de Fernández es utilizar un ciclo corto de entre 30 y 40 minutos, a una temperatura de 40 °C. Según indica, en esas condiciones el detergente y el percarbonato alcanzan su punto óptimo de eficacia, mientras se reduce el tiempo de exposición de las fibras al desgaste mecánico.

En caso de que el lavarropas no cuente con un sistema de calentamiento de agua, también es posible realizar el lavado en frío. En ese escenario, aconseja extender la duración del ciclo a un período de entre una hora y una hora y media.

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