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¿La China Suárez complicada? Qué papel ocupa en la denuncia contra Mauro Icardi por su hija

La China Suárez, ¿bajo la lupa? Qué lugar ocupa en el escándalo judicial de Mauro Icardi por la denuncia de su hija menor de edad. Enterate.

¿La China Suárez complicada? Qué papel ocupa en la denuncia contra Mauro Icardi por su hija

La China Suárez quedó inevitablemente en el centro de la escena después de que estallara el nuevo conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara por su hija Francesca. Aunque la denuncia presentada por la conductora apunta contra el futbolista, la actriz también quedó bajo la lupa mediática por su cercanía con el delantero y por las versiones que comenzaron a circular sobre su posible participación como testigo.

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En medio de la tensión, Agustín Rodríguez, abogado de Eugenia Suárez, rompió el silencio y explicó cómo atraviesa su representada este delicado momento. Además, se refirió a una de las versiones que más repercusión generó en las últimas horas: la posibilidad de que la actriz tenga que presentarse ante la Justicia para declarar sobre lo ocurrido.

El tema fue abordado durante un móvil con Primicias Ya, el ciclo de América TV, donde el letrado describió el impacto que tuvo el episodio en la vida cotidiana de la China y su relación con Mauro Icardi.

"Yo creo que lo vive como cualquier persona cuya pareja está pasando esta situación, la verdad, totalmente desagradable", expresó Rodríguez al ser consultado sobre cómo se encuentra la actriz desde que se conoció la denuncia.

De esta manera, el abogado dejó en claro que Eugenia atraviesa de cerca el conflicto que involucra a su pareja y a Francesca, aunque buscó diferenciar su situación personal de las actuaciones judiciales que tienen como protagonistas a Icardi y Wanda Nara.

Uno de los interrogantes que surgió después de conocerse la denuncia fue si la actriz podría ser convocada como testigo. La posibilidad había sido mencionada públicamente por Francisco Oneto, abogado penalista de Mauro Icardi, quien consideró que no sería extraño que la Justicia evaluara esa alternativa.

Sin embargo, Agustín Rodríguez fue contundente y salió a desmentir que su representada hubiera recibido una citación. "No, no tenemos ninguna información de eso, lo quiero desmentir porque en algunos lados están asegurando eso y no, ella no fue citada como testigo", aclaró.

El representante legal también explicó que no podía anticipar si esa situación podría modificarse más adelante, ya que hasta ese momento no había llegado ninguna notificación judicial.

Por lo tanto, aunque el nombre de la China apareció en las especulaciones sobre el expediente, actualmente no hay una citación confirmada para que declare.

Durante la entrevista, Rodríguez también puso el foco en otro aspecto que generó preocupación: la circulación pública de información vinculada con Francesca, la hija de Mauro Icardi y Wanda Nara.

El abogado cuestionó especialmente la difusión de detalles relacionados con la menor y consideró que su exposición en medio de la disputa familiar resulta inapropiada. "Lo que me parece una barbaridad es que se filtre un montón de información que involucra a un menor", sostuvo.

Además, planteó que establecer límites a los hijos no significa necesariamente que un padre o una madre tenga conductas violentas, en referencia a las versiones que trascendieron después de la denuncia.

Por otra parte, Rodríguez manifestó que, desde su perspectiva, existen elementos para demostrar que los hechos denunciados no ocurrieron de la manera en que fueron relatados y expresó su expectativa de que la Justicia pueda esclarecer lo sucedido.

Mientras tanto, la situación judicial continúa su curso. Mauro Icardi niega las acusaciones y sigue vigente la medida que restringe el contacto con Francesca.

En este escenario, la China Suárez intenta mantenerse al margen de las versiones que la ubican como una posible testigo, aunque su nombre quedó inevitablemente asociado al nuevo capítulo de la disputa entre su pareja y Wanda Nara.

En pocas palabras

  • China Suárez: Su rol es analizado en el escándalo judicial de Mauro Icardi.
  • Declaración: El abogado de la actriz desmintió citaciones como testigo.
  • Menor involucrada: Se cuestionó la exposición de Francesca Icardi en la disputa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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