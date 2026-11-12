Dispararon contra un jardín de infantes en La Matanza: la estremecedora denuncia de los vecinos

Tras recibir un llamado al 911, efectivos policiales se presentaron en el establecimiento y constataron daños en la fachada del jardín. En el lugar no encontraron personas heridas ni fue necesario trasladar a alumnos, docentes o integrantes de la comunidad educativa a un centro de salud.

La investigación busca establecer si el establecimiento fue el objetivo directo de los disparos o si el ataque estuvo relacionado con algún conflicto ocurrido en las inmediaciones. La causa fue caratulada provisoriamente como “averiguación de ilícito” y quedó bajo la intervención de la fiscalía correspondiente.

El Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la dependencia policial quedó a cargo de las tareas para identificar a los responsables y reconstruir la secuencia del ataque.

Entre las medidas previstas se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Los registros audiovisuales serán analizados junto con los testimonios y otros elementos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.

La hipótesis de los vecinos sobre el ataque al jardín

Durante un móvil de A24 desde el lugar, vecinos de Rafael Castillo vincularon el ataque a tiros con la presunta actividad de un grupo dedicado a la venta de drogas en las inmediaciones del establecimiento educativo.

Según denunciaron, en un terreno cercano al jardín, detrás de un corralón y junto a un basural, funcionaría un punto de venta de estupefacientes. También aseguraron que la situación genera temor entre quienes viven en el barrio y que el problema lleva tiempo.

Si bien esa es la principal hipótesis que mencionaron los vecinos, hasta el momento no fue confirmada oficialmente por los investigadores y no se informó que haya personas identificadas por el ataque.

Había chicos en el jardín cuando se produjeron los disparos

Una de las vecinas que habló con A24 contó que el establecimiento recibe a más de 200 chicos, desde bebés hasta niños de cinco años, y aseguró que había alumnos dentro del edificio cuando ocurrió el ataque.

Según su testimonio, cuando los padres se enteraron de lo sucedido se acercaron al jardín, preocupados por la situación y para retirar a sus hijos.

Durante la cobertura, el periodista también mostró los impactos de bala en el frente y en sectores del interior del establecimiento. De acuerdo con lo que señalaron los vecinos, habrían podido contar alrededor de diez disparos.

Además, reclamaron mayor presencia policial y describieron las condiciones de abandono de la zona, donde denunciaron que hay un basural y problemas de inseguridad.