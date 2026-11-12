HBO reveló imágenes exclusivas del diseño de las varitas de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger para su esperada serie original Harry Potter y la piedra filosofal, que se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max.
Se conocieron las primeras imágenes de las varitas que van a usar Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger en la nueva serie de HBO.
"Harry Potter y la piedra filosofal": HBO reveló nuevas imágenes del trío principal en la serie. (Foto: Gentileza HBO Max)
HBO reveló imágenes exclusivas del diseño de las varitas de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger para su esperada serie original Harry Potter y la piedra filosofal, que se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max.
No hay nada especial en Harry Potter, o al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su cumpleaños número 11, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre las puertas a un mundo oculto lleno de diversión, amistad y magia. Pero, junto con esta nueva aventura, también llegan grandes peligros, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un poderoso enemigo de su pasado.
El grupo se unió al elenco ya anunciado de la superproducción, protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El estelar equipo también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros grandes nombres.
Basada en la aclamada serie de libros de J.K. Rowling, la producción cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, además de David Heyman, de Heyday Films.