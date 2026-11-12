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"Harry Potter y la piedra filosofal": HBO reveló nuevas imágenes del trío principal en la serie

Se conocieron las primeras imágenes de las varitas que van a usar Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger en la nueva serie de HBO.

Harry Potter y la piedra filosofal: HBO reveló nuevas imágenes del trío principal en la serie. (Foto: Gentileza HBO Max)

"Harry Potter y la piedra filosofal": HBO reveló nuevas imágenes del trío principal en la serie. (Foto: Gentileza HBO Max)

HBO reveló imágenes exclusivas del diseño de las varitas de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger para su esperada serie original Harry Potter y la piedra filosofal, que se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max.

Leé también HBO confirmó a los nuevos actores que se sumarán al elenco de "Harry Potter y la piedra filosofal"
HBO confirmó a los nuevos actores que se sumarán al elenco de Harry Potter y la piedra filosofal. (Fotos: Gentileza HBO Max)

No hay nada especial en Harry Potter, o al menos eso es lo que siempre dice su tía Petunia. En su cumpleaños número 11, una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre las puertas a un mundo oculto lleno de diversión, amistad y magia. Pero, junto con esta nueva aventura, también llegan grandes peligros, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un poderoso enemigo de su pasado.

(Foto: Gentileza HBO).

(Foto: Gentileza HBO).

El grupo se unió al elenco ya anunciado de la superproducción, protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El estelar equipo también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros grandes nombres.

Basada en la aclamada serie de libros de J.K. Rowling, la producción cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, además de David Heyman, de Heyday Films.

Teaser tráiler oficial de Harry Potter y la Piedra Filosofal en HBO Max

En pocas palabras

  • HBO reveló: Primeras imágenes del diseño de las varitas de Harry, Ron y Hermione para la serie.
  • Nuevos actores: Se anunció el elenco principal y secundario de la esperada producción.
  • Basada en libros: La serie contará con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner.
Resumen generado por Thinkindot AI
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