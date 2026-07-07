Excelente noticia de ANSES: el Gobierno extendió por un año un importante plazo

Actualmente, en numerosos casos todavía existen dificultades para que los datos sanitarios lleguen de forma inmediata al organismo previsional, lo que obliga a implementar un procedimiento alternativo para evitar que las futuras beneficiarias pierdan el acceso a la prestación.

Con la nueva prórroga, ese mecanismo excepcional permanecerá vigente hasta julio de 2027, brindando un margen adicional para completar la integración tecnológica entre las distintas dependencias estatales.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo principal es evitar interrupciones en el otorgamiento del beneficio, garantizando que ninguna persona gestante quede excluida por inconvenientes administrativos o por la falta de interoperabilidad entre las bases de datos oficiales.

Por qué ANSES decidió mantener este procedimiento

Uno de los principales fundamentos de la resolución radica en que continúan las tareas destinadas a optimizar el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES.

La interoperabilidad entre ambos organismos resulta clave para verificar automáticamente que una persona gestante cumple con las condiciones necesarias para acceder a la asignación.

Sin embargo, mientras ese proceso de modernización continúa desarrollándose, persisten situaciones en las que la información sanitaria no aparece reflejada en los sistemas de ANSES, motivo por el cual resulta indispensable mantener vigente el régimen excepcional.

Las autoridades consideran que esta alternativa evita demoras innecesarias y permite que las personas alcanzadas puedan iniciar el trámite presentando personalmente la documentación requerida.

Qué es la Asignación por Embarazo para Protección Social

La Asignación por Embarazo para Protección Social forma parte del Régimen de Asignaciones Familiares y constituye una asistencia económica destinada a acompañar a las personas gestantes durante los meses previos al nacimiento.

El beneficio tiene como finalidad garantizar un ingreso mensual durante el embarazo y fomentar, al mismo tiempo, el cumplimiento de los controles médicos previstos por el sistema de salud.

Se trata de una prestación que busca fortalecer la protección social durante una etapa especialmente importante, promoviendo el seguimiento sanitario tanto de la persona gestante como del bebé.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La normativa vigente establece que la prestación alcanza a distintos sectores de la población que cumplen con los requisitos previstos por la legislación.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores registrados.

Monotributistas.

Beneficiarios del Seguro de Desempleo.

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Personas que perciben pensiones no contributivas por invalidez.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Además de pertenecer a alguno de estos grupos, los solicitantes deben cumplir las condiciones específicas establecidas por la normativa para acceder al beneficio.

Desde cuándo puede solicitarse la asignación

La reglamentación vigente establece que el trámite puede iniciarse a partir de la semana número 12 del embarazo.

Una vez aprobada la solicitud, la prestación se liquida mensualmente y puede abonarse durante todo el período de gestación, con un límite máximo equivalente a nueve mensualidades.

Este esquema busca asegurar un acompañamiento económico continuo hasta el nacimiento del bebé o, cuando corresponda, hasta la interrupción del embarazo.

Cómo se realiza el pago de la prestación

Uno de los aspectos más importantes del funcionamiento de esta asignación es la modalidad de pago.

ANSES deposita todos los meses el 80% del monto correspondiente, mientras que el porcentaje restante queda retenido temporalmente.

Ese 20% se libera en un único pago cuando finaliza el embarazo y la persona beneficiaria presenta toda la documentación exigida por la normativa.

Este sistema tiene como finalidad incentivar la acreditación de los controles médicos obligatorios y la presentación de la documentación que certifica la finalización de la gestación.

Qué documentación debe presentarse

Para cobrar el porcentaje retenido resulta indispensable acreditar la situación correspondiente mediante la documentación prevista por ANSES.

Dependiendo de cada caso, será necesario presentar alguno de los siguientes documentos:

Partida o certificado de nacimiento.

Constancia de interrupción del embarazo, cuando corresponda.

Certificado de defunción, en los casos contemplados por la normativa.

Además, la persona beneficiaria deberá acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios establecidos por el Programa Sumar, uno de los requisitos centrales para acceder al pago total de la prestación.

El rol del Programa Sumar en el beneficio

El Programa Sumar cumple una función fundamental dentro del procedimiento administrativo de la Asignación por Embarazo.

A través de este programa sanitario se registran los controles médicos realizados durante la gestación, información que posteriormente debe ser validada por ANSES para autorizar el pago completo del beneficio.

Precisamente, las dificultades que todavía existen para compartir automáticamente esos datos son las que motivaron la extensión del régimen excepcional.

Mientras continúan las mejoras tecnológicas, el Gobierno considera indispensable mantener un procedimiento alternativo que garantice la continuidad del acceso a la prestación.

ANSES podrá dictar nuevas disposiciones operativas

La resolución publicada en el Boletín Oficial no solo extiende la vigencia del régimen excepcional, sino que también otorga nuevas facultades administrativas para asegurar su funcionamiento.

En ese sentido, la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de ANSES quedó habilitada para emitir las disposiciones que resulten necesarias durante el período de transición.

Esto permitirá realizar ajustes operativos, introducir modificaciones administrativas y resolver situaciones particulares que puedan surgir mientras continúa la actualización de los sistemas de intercambio de información entre los organismos públicos.

Un mecanismo transitorio para asegurar la continuidad del beneficio

La decisión del Gobierno apunta principalmente a evitar que problemas técnicos o administrativos afecten el acceso a una prestación destinada a personas gestantes.

Hasta que la integración entre los sistemas informáticos del Ministerio de Salud y ANSES funcione de manera completamente automática, el régimen excepcional seguirá actuando como una herramienta para garantizar que quienes cumplen los requisitos puedan iniciar el trámite sin inconvenientes.

De este modo, la prórroga hasta el 2 de julio de 2027 brinda previsibilidad a las beneficiarias, mantiene vigente el procedimiento presencial para los casos contemplados y asegura la continuidad de una asistencia económica que acompaña el embarazo durante sus distintas etapas.

Con esta resolución, el Ejecutivo ratifica su intención de sostener el funcionamiento de la Asignación por Embarazo mientras se avanza en la modernización de los procesos administrativos, procurando que las mejoras tecnológicas no generen demoras ni obstáculos para quienes necesitan acceder al beneficio.