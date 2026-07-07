AUH con aumento: cuándo paga ANSES en julio según el DNI

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

8 de julio. DNI terminados en 2: 13 de julio.

13 de julio. DNI terminados en 3: 14 de julio.

14 de julio. DNI terminados en 4: 15 de julio.

15 de julio. DNI terminados en 5: 16 de julio.

16 de julio. DNI terminados en 6: 17 de julio.

17 de julio. DNI terminados en 7: 20 de julio.

20 de julio. DNI terminados en 8: 21 de julio.

21 de julio. DNI terminados en 9: 22 de julio.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social o a través del calendario de pagos publicado por el organismo.

¿Cuánto se cobra por AUH en julio de 2026?

Con la actualización del 2,15%, los montos de las asignaciones aumentaron nuevamente este mes.

Los valores vigentes son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo: $118.436,84 .

. Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $385.646,95 .

. Asignación por Embarazo para Protección Social: $118.436,84.

Cabe recordar que, en el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo, ANSES deposita mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presente la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

¿Por qué aumenta la AUH todos los meses?

Desde la implementación del nuevo esquema de movilidad, las asignaciones sociales se actualizan mensualmente tomando como referencia la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Para la liquidación de julio se utilizó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que registró una variación del 2,1%. Sin embargo, para calcular los haberes, ANSES considera el porcentaje con dos decimales, por lo que el incremento aplicado finalmente fue del 2,15%.

Este mecanismo busca que las prestaciones acompañen la evolución de los precios y mantengan su poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

Otros beneficios que pueden cobrar los titulares de AUH

Además del haber mensual, muchas familias que perciben la AUH también acceden automáticamente a otros programas compatibles, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre ellos se encuentran:

Tarjeta Alimentar , destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Complemento Leche del Plan de los 1000 Días , para familias con hijos de hasta tres años y personas gestantes.

, para familias con hijos de hasta tres años y personas gestantes. Ayuda Escolar Anual , cuando corresponda.

, cuando corresponda. Distintos programas nacionales y provinciales compatibles con la AUH.

En la mayoría de los casos, estos beneficios se acreditan de forma automática junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los titulares pueden verificar la fecha de pago ingresando a Mi ANSES o utilizando la consulta de calendario disponible en la página oficial del organismo.

También es posible revisar la información desde la aplicación móvil de ANSES, donde se pueden consultar las liquidaciones, los montos acreditados y los beneficios activos asociados a cada titular.

Con el nuevo aumento del 2,15% y el cronograma ya confirmado, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo comenzarán a cobrar desde el 8 de julio, de acuerdo con la terminación de su DNI, en el marco del calendario habitual de pagos del organismo previsional.