El directo gesto de Maxi López cuando le preguntaron si Mauro Icardi es mejor jugador que él: el video

Sin embargo, el momento de mayor sorpresa del video llegó cuando se nombró a Mauro Icardi y ahí Maxi López miró fijo a la cámara haciendo un claro gesto con sus cejas y ojos que lo dice todo y que se volvió viral rápidamente.

Quien tampoco se quizo perder dejar sus sensaciones fueron Wanda Nara y su madre Nora Colosimo, quienes comentaron divertidas la publicación.

“Na, na, na. Maxi se zarpa, no entendió la consigna”, expresó la conductora de MasterChef Celebrity junto a un emoji con cara de sorpresa. En tanto, su madre opinó saliendo a defender al ex de su hija y padre de sus tres hijos varones: “Sí, entendió porque hace distintas caras. Para mí, él siente que no hay mejor jugador que él y por eso no habla”.

El gesto de Messi que emocionó hasta las lágrimas a Maxi López

En la previa del partido entre Argentina y Jordania por fase de grupos del Mundial 2026, Maxi López se quebró al aire luego del inesperado gesto que Lionel Messi tuvo con él mientras la Selección Argentina realizaba la entrada en calor.

El capitán se desvió de su camino para acercarse directamente a saludarlo y ese abrazo entre ambos tomó por sorpresa al exdelantero del Barcelona y River, que no pudo contener las lágrimas en plena transmisión de Telefe.

"Les voy a contar una cosa. Me parece que lo abracé muy fuerte. Le di el abrazo de todos los argentinos. Fue un abrazo apretado, sentido y hermoso por lo que lo quieren mis hijos. Verlo a él, verlo a Rodri De Paul... Me emociona", expresó entre lágrimas Maxi en charla con los periodistas Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, todavía conmovido por el emotivo gesto de Messi.